В СНБО прокомментировали заявление Буданова о наступлении с Севера

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне могут атаковать Украину с Севера. В СНБО объяснили заявление генерал-лейтенанта.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, о какой именно территории говорится.

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Что сказал Коваленко о наступлении россиян с Севера

Многие люди почему-то путают Север, о котором говорит Буданов, и Беларусь. Это разные вещи,

– уточнил Коваленко.

По его словам, угрозы наступления из Беларуси нет.

Кстати, Кирилл Буданов объяснял, что атака россиян с Севера возможна, ведь она уже продолжается. Глава разведки объяснил, что проблемы есть и они имеют тенденцию к обострению.

Однако Буданов не ответил на вопрос, будет ли это Сумское или Черниговское направление.

Если я начну отвечать на этот вопрос, мы с вами еще спровоцируем панику,

– уточнил глава разведки.

Буданов убежден, что катастрофы не будет, но игнорировать проблемы не получится.

"Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", – подытожил Кирилл Буданов.