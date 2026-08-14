Беларусь сосредотачивает войска у границы с Украиной: в ГПСУ объяснили, существует ли угроза наступления

Беларусь продолжает усиливать военное присутствие вблизи украинской границы и развертывает новые подразделения. При этом в ГПСУ заявляют, что на данный момент признаков подготовки наступательных действий против Украины не фиксируется.

Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире программы Ранок.LIVE.

Что говорят в ГПСУ о ситуации на границе?

По словам Демченко, Беларусь продолжает наращивать военное присутствие вблизи украинской границы. Украинские пограничники внимательно следят за соответствующими действиями и постоянно оценивают возможные риски. В то же время в ГПСУ подчеркивают, что на данный момент нет оснований говорить о подготовке Беларуси к наступательным действиям против Украины.

Пресс-секретарь отметил, что белорусские власти еще с 2022 года используют риторику о якобы угрозе со стороны Украины. Именно этим Минск объясняет необходимость усиления собственных военных возможностей и развертывания новых подразделений. Несмотря на это, украинская сторона рассматривает военную активность Беларуси как потенциальный фактор угрозы и продолжает следить за ситуацией.

По оценке ГПСУ, размещенные в настоящее время у украинской границы белорусские силы не представляют непосредственной угрозы для Украины и не демонстрируют признаков подготовки к новому наступлению.

Не стоит сейчас ожидать, что это что-то, что может там создать угрозу нашей стране,

– подчеркнул Демченко.

Украинские пограничники продолжают контролировать ситуацию и отслеживать изменения в военной активности Беларуси.

Напомним, Беларусь формирует новую десантно-штурмовую бригаду примерно в 40 километрах от границы с Украиной, однако пока недостаточно разведданных, чтобы оценить уровень угрозы. Военный обозреватель Иван Тимочко подчеркивает, что важно выяснить, является ли это самостоятельным решением Лукашенко или инициативой России, а также кто именно укомплектует бригаду и какое вооружение она получит.

По его словам, новое подразделение может быть не только белорусским формированием, но и прикрытием для российских войск. Украинская разведка и спецслужбы должны установить реальные масштабы и назначение бригады, тогда можно будет оценить потенциальную угрозу для Украины.