Угроза окружения Лисичанска очень велика, – советник главы МВД

Британская разведка сообщила, что оккупантам удалось на 5 километров продвинуться в сторону Лисичанска и захватили несколько населенных пунктов. В МВД считают, что сейчас угроза окружения Лисичанска очень высока.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы МВД Виктор Андрусов. Он подтвердил, что враг действительно придвинулся от южного края к Лисичанску.

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По его словам, враг действительно угрожает окружению Лисичанска.

Андрусов заверил, что противник также пытался оцепить Горское и Золотое, но наши военные из них вышли. "К сожалению, вышли с потерями, потому что ситуация там тяжелая", – добавил он.

И все же, окружения Горского и Золотого нет. Лисичанск сейчас не оцеплен. Но такая угроза очень велика. Осталось несколько населенных пунктов, если враг их захватит, то Лисичанск будет оцеплен,

– заявил советник главы МВД.

Андрусов утверждает, что в Северодонецке ВСУ не заблокированы, они имеют возможность получать боеприпасы и продукты. "В то же время окружение Лисичанска – это сейчас вероятный сценарий", – считает он.

Какая ситуация в Лисичанске: главное

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты захватили Лоскутовку, Рай-Александровку и приблизились к южным окрестностям Лисичанска на расстояние до 15 километров.

Он сразу успокоил людей, что украинские военные были вынуждены отойти на лучшие позиции, ведь россияне буквально уничтожили населенные пункты – там не за что было цепляться.

По его словам, оборона Лисичанска очень хорошо организована, там достаточно украинских военных, которые уничтожат врага.

Россияне не могут захватить Северодонецк уже несколько недель. В Лисичанске, если бои туда дойдут, ситуация у оккупантов будет еще труднее.

Гайдай также подтвердил, что в Лисичанск доставляют всю необходимую военную и гуманитарную помощь. Там идет эвакуация. Всё под контролем.

Гайдай добавил, что сейчас основные резервы российских захватчиков в Луганской области бросили на взятие Северодонецка. Кроме того, Тошковки и Золотого.

В то же время российские захватчики отказались от идеи форсирования реки Северский Донец. Такое решение было принято из-за возможных больших потерь личного состава и техники.

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