Пока в нескольких областях: где сейчас объявлена воздушная тревога
Вечер 1 февраля выдался относительно тихим, но россияне все равно запустили ударные дроны. 24 Канал расскажет, в каких областях сейчас тревога и где летят "Шахеды".
Если в вашей области тревога – пройдите в укрытие!
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Где объявлена воздушная тревога и где есть взрывы
Наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря, есть угроза применения авиационных средств поражения. В Воздушных силах рассказали, где сейчас летят "Шахеды": Тревога расширилась на Запорожскую и Днепропетровскую области. Очередная группа БпЛА из Николаевской области в направлении Кировоградщины. БпЛА в Кировоградской области, курс северный. БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный. БпЛА в Николаевской области (Баштанский район) курсом на Кировоградщину. Николаевская, Херсонская области – угроза ударных БпЛА.
Наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря, есть угроза применения авиационных средств поражения.
В Воздушных силах рассказали, где сейчас летят "Шахеды":
Тревога расширилась на Запорожскую и Днепропетровскую области.
Очередная группа БпЛА из Николаевской области в направлении Кировоградщины.
БпЛА в Кировоградской области, курс северный.
БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.
БпЛА в Николаевской области (Баштанский район) курсом на Кировоградщину.
Николаевская, Херсонская области – угроза ударных БпЛА.