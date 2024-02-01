Пока в нескольких областях: где сейчас объявлена воздушная тревога

Вечер 1 февраля выдался относительно тихим, но россияне все равно запустили ударные дроны. 24 Канал расскажет, в каких областях сейчас тревога и где летят "Шахеды".

Если в вашей области тревога – пройдите в укрытие!

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Где объявлена воздушная тревога и где есть взрывы