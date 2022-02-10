Угроза перекрытия Россией моря: Данилов рассказал, о чем будут говорить на СНБО

На выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны 11 февраля рассмотрят риски для морского судоходства Украины. Их может повлечь блокада Россией части акватории Черного и Азовского морей.

Россия намерена перекрыть часть акватории моря и Керченского пролива. Повод –проведение военно-морских учений. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Вопрос об этих рисках президент Владимир Зеленский определил как неотложный.

Россия заблокирует пути к украинским портам

Из-за блокирования акваторий будут также заблокированы морские пути к украинским портам. Все потому, что Россия, мол, проводит "плановые артиллерийские учения". Об этом предупредили в Администрации морских портов Украины.

Маршруты для большинства торговых судов ограничат. Движение будет возможно только в обход участков проведения учений, поскольку никаких коридоров не предусмотрели.

В Министерстве иностранных дел Украины уже выразили решительный протест на такие действия Москвы.

Что известно о заседании СНБО

СНБО 11 февраля соберется на выездное заседание в Харькове.

Его решили провести в области, которая является пограничной с Россией.

Кроме перекрытия моря, будут обсуждать и вопросы формирования сил территориальной обороны.

Однако вся повестка дня пока неизвестна.

Как прошло предварительное заседание СНБО

Первое заседание в 2022 году СНБО провел 24 января. Оно произошло на фоне информации о предполагаемом нападении России.

Тогда Данилов подчеркнул, что ситуация – под контролем, а Вооруженные Силы Украины в случае необходимости готовы дать отпор врагу. Более того, политик добавил, СНБО не видит оснований для полномасштабного вторжения.

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