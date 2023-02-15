Кремль уже не первый месяц готовит планы оккупации Молдовы: какие дискуссии возникли в Кишиневе
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия хочет устроить в государстве переворот. Кремль уже давно намерен оккупировать страну. Поэтому Санду предлагает расширить полномочия молдавской спецслужбы.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист-расследователь RISE Moldova Владимир Тхорик. По его словам, предложение президента вызвало многочисленные дискуссии в Молдове.
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Российская армия без проблем может попасть в Молдову
Тхорик отметил, что в настоящее время информация о возможных участниках переворота засекречена, ведется следствие. Он подчеркнул, что сейчас на территории Молдовы находится около двух тысяч вероятных диверсантов.
"Это российская армия, расположенная в Приднестровье. Жителей Молдовы вербуют в российскую армию без согласия Кишинева. В Приднестровье уже есть подготовленые группировки военных, которые могут въезжать на территорию правобережной Молдовы без контроля, потому что Молдова признает Приднестровье своей территорией", – сказал он.
Журналист напомнил, что осенью 2022 года было расследование о планах России оккупировать Молдову. В нем кураторы Молдовы из ФСБ рассказали, что в один из сценариев входили насильственная смена власти в государстве и вооруженный переворот.
Планы оккупации Молдовы вынашиваются Кремлем не первый месяц, а может быть, и не первый год. Планы, которые мы перехватили и опубликовали, датированы июлем 2022 года. После того, как Россия начала бомбить украинские города в феврале 2022 года, можно ожидать чего-либо,
– отметил Тхорик.
Расследователь добавил, что в Молдове все готовятся к любым действиям страны-агрессора, потому что после начала полномасштабного вторжения в Украину ни один российский сценарий никого не удивит.
Тхорик о планах России оккупировать Молдову: смотрите видео
Санду хочет увеличить полномочия спецслужбы
Владимир Тхорик обратил внимание, что во время брифинга президент Санду выступила на тему государственного переворота и ушла, не отвечая на вопросы журналистов.
Журналист отметил, что в выступлении Майя Санду подметила необходимость расширить полномочия Службы информации и безопасности Молдовы. Как утверждает Тхорик, это вызвало обеспокоенность в экспертных кругах.
"Развязывание рук спецслужбе – это возможность, если сменится власть и придут пророссийские силы, использовать спецслужбу как политическую биту против оппонентов. Сейчас проходят дискуссии вокруг возможного увеличения полномочий молдавской спецслужбы на фоне угрозы со стороны России", – убежден он.
Россия угрожает Молдове: коротко
- Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия хочет уничтожить политический порядок в Молдове. По его словам, украинская разведка перехватила план того, как Кремль собирается "сломать Молдову".
- 10 февраля две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли государственную границу Украины с Республикой Молдовой. Впоследствии в минобороны Молдовы подтвердили пролет российской ракеты.
- Президент Молдовы Майя Санду рассказала, что Украина передала ей планы Кремля относительно дестабилизации ситуации в Молдове. Как оказалось, оккупанты готовили силовые действия с привлечением диверсантов.
- По словам президента Молдовы, это краткосрочный план, предусматривающий диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Они планируют насильственные действия, в том числе нападения на некоторые госучреждения и захват заложников. Кроме того, под видом мирных протестов захватчики готовят попытку захвата власти в Кишиневе.
- МИД России назвал "необоснованными и бездоказательными" заявления президента Молдовы Майи Санду о подготовке пророссийского переворота в Кишиневе.