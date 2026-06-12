Также на это не способен нынешний глава Минобороны России Андрей Белоусов. Заместитель командира Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь" озвучил 24 Каналу мнение, что бунт могут начать старшие лейтенанты, майоры, подполковники, то есть лица, которые не настолько сильно встроены в путинскую систему.

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Кто может начать восстание?

Максимилиан Андронников отметил, что в российской армии презирают Шойгу. Причем на всех уровнях: от рядового и младшего офицерского состава и заканчивая генералами.

Дело в том, что Шойгу ни дня не служил в армии, он пожарный. Его реальный карьерный взлет начался после того, как в 1993 году он активно поддерживал подавление восстания в Москве – так называемого "антиельцинского бунта". Его подавили расстрелами. Уже тогда было понятно, что демократии в России не будет.

Шойгу презирают за то, что он отдает абсолютно неадекватные приказы, которые не соответствуют текущей ситуации, за ложь, тотальную коррупцию, кумовство. Ведь без связи с его кланом никто не может построить карьеру.

Также презирают за то, что он притесняет настоящих боевых генералов. Это Иван Попов, Михаил Теплинский, которые тоже воровали, но значительно меньше, показывали результат на поле боя и заботились о жизни своих подчиненных. Они честно докладывали о том, что есть проблемы с пополнением личным составом, с ротациями, говорили, что не хватает боеприпасов. Всех этих генералов Шойгу репрессировал,

– объяснил заместитель командира Легиона "Свобода России".

По его словам, к Андрею Белоусову более лояльное отношение в российской армии. Но все равно его считают чужим, человеком вне системы. А поставить на эти места умного боевого генерала – в вооруженных силах России так не бывает. Ведь все, кто имеет звание выше, чем майор, должны уметь только успешно воровать. Генералов, таких как Александр Лебедь и Лев Рохлин, которые были смертельно опасны для режима, убили.

Шойгу точно не может возглавить бунт. Это также не может сделать кто-то из генералов, потому что для них это смертельно опасно. Но я верю в то, что бунт рано или поздно наступит. Его начнут старшие лейтенанты, майоры, подполковники. То есть люди, которые не настолько сильно встроены в путинскую систему, люди, у которых в исходном состоянии еще остались понятия чести, долга, христианской совести, служения своему народу, а не диктатуре,

– предположил "Цезарь".

Андронников о возможном бунте в России: смотрите видео

Напомним, что европейская разведка подозревает в подготовке переворота бывшего министра обороны России Сергея Шойгу. В материале CNN говорится, что он может рассматриваться как фигура, представляющая потенциальный риск для стабильности режима из-за своего влияния в военном руководстве. Он входит в ближайшее окружение Путина. В 2024 году Шойгу перешел на должность секретаря Совета безопасности России и до сих пор имеет доступ к принятию стратегических решений в сфере обороны и внешней политики.