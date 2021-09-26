Угроза полномасштабной агрессии со стороны России сохраняется – ВСУ готовятся
Источник:"Радио Свобода"
Валерий Залужный заявил, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России есть и будет сохраняться в дальнейшем. По его словам, ВСУ делают все возможное, чтобы у врага "было меньше желаний реализовывать такой сценарий".
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины отметил, что в настоящее время проводятся комплексы учений, в том числе и с привлечением западных партнеров, членов НАТО.
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Я всегда об этом говорю с момента моего вступления в эту должность. Потому что эта угроза полномасштабной агрессии – она есть, она была. И, к сожалению, должен это отметить, что, пожалуй, она и будет дальше,
– сказал генерал-лейтенант.
"Соответственно наша задача как ВСУ – не ждать "манны небесной", мы должны к этому готовиться. Делаем все возможное для того, чтобы у противника было меньше желаний такой сценарий реализовывать", – подчеркнул Валерий Залужный.
Вариант возвращения оккупированных территорий
В то же время военный добавил, что сейчас рассматривается только один вариант возвращения оккупированных территорий Донетчины и Луганщины – дипломатический.
Но мы должны развиваться, тренироваться и готовиться, в частности к наступательным действиям, чтобы быть готовыми для того, чтобы силовым путем освободить нашу оккупированную территорию,
– подытожил главнокомандующий ВСУ.
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