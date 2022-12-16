Быть или не быть "200-тысячному наступлению на Киев"

Кажется, мы все не совсем правильно поняли слова о возможном "наступлении 200 тысяч россиян на Киев" зимой 2023 года.

"Тупик", в который оккупанты загнали себя сами

Для начала, интервью Залужного The Economist – это на самом деле лишь составляющая цикла публикаций о ситуации на фронтах Украины, вышедшая 15 декабря на страницах этого издания.

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Там же еще есть комментарии Владимира Зеленского как Верховного Главнокомандующего и комментарии командующего Сухопутными Войсками ВСУ генерала Сырского. Это на страницах The Economist также нужно прочесть обязательно. Чтобы понять, что главнокомандующий ВСУ Залужный все свои слова действительно помещал в две логические линии – "стратегический тупик РФ" и "гонка потенциалов Украины и России".

На все "мяса" не хватит

Что касается "стратегического тупика РФ", то здесь Залужный вел линию так. На подготовку своей армии к войне против Украины россияне потратили 3 – 4 года. Но до начала вторжения у них были ресурсы всего на три месяца полноценных боевых действий. Через три месяца Кремль своих целей достичь не смог, был вынужден сузить "операционную зону" и сосредоточиться на востоке Украины и все равно потерпел фиаско в результате успеха ВСУ во время контрнаступления на Харьковщине в сентябре 2022 года.

"Частичная мобилизация" РФ, стартовавшая осенью этого года, на самом деле тоже не дает Кремлю стратегического выигрыша. Буквально – "даже если начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Герасимов отмобилизует даже 1,5 миллиона орков, все равно у россиян дела будут плохи".

И именно на этом моменте возникает предположение Залужного, что зимой 2023 года рашисты могут попытаться наступать на Киев, чтобы хоть как-то выйти из "стратегического тупика".

Но заметим, что здесь главнокомандующий ВСУ называет на самом деле три возможных направления действий орков – либо на юге, либо в направлении города Днепр, либо в направлении Киева (одновременно все три дирекции россияне "не потянут").

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Против чмобиков нужно железо

Что касается "гонки потенциалов Украины и России", то здесь Залужный ведет линию так. Тактика рашистов "забросать пушечным мясом" позиции ВСУ выглядит примитивно, но, к сожалению, это работает. Так как, например, "чмобики-камикадзе" только со стрелковым оружием смогли задержать продвижение ВСУ в районах Сватово и Кременной, и бои за эти населенные пункты продолжаются уже третий месяц. И, что наиболее печально, живая масса рашистских чмобиков вполне успешно решает задачи "сковывания" и истощения частей ВСУ на фронте.

Далее возникает такой антитезис. Рассказы о плохом оснащении мобилизованных рашистов на самом деле не имеют никакого практического значения и влияния на их боеспособность, потому что орков гонит в бой страх смерти. Чтобы ВСУ имели ресурсы на активные наступательные операции, нашему войску нужно хотя бы 300 танков, 700 БМП и 500 гаубиц. Этого должно хватить для выхода на условную "линию 23 февраля".

Насколько действительно гигантское количество оружия нужно нашей армии, покажу так: 300 танков и 700 БМП – это все, что сейчас имеет бундесвер Германии. А+500 гаубиц сейчас сможет дать только армия США, со своих складов хранения. Ведь, например, передача 15 гаубиц TRF1 калибра 155 миллиметров от Франции затянулась уже на два месяца, и это – вся "свободная" ствольная артиллерия, которую сейчас может дать Париж.

Но здесь отдельно уточню – Залужный говорил о 200 тысячах орков как общем количестве живой силы, которую за несколько месяцев сможет подготовить РФ. И вряд ли все эти 200 тысяч оккупантов Кремль сможет послать в наступление на Киев или Днепр, потому что "личный состав" нужен и на других направлениях.

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Послание чужим и своим

Да, некоторый "медийный" элемент "сгущения красок" от Залужного для западной аудитории действительно имеет место. И цель такого "сгущения" проста и благородна – сдвинуть с места вопрос передачи необходимого вооружения для сухопутных боев. Потому что, видите ли, стоимость всего лишь 50 тысяч снарядов у лиц, принимающих решения на Западе, вызывает чуть ли не обморок. А одни мысли о количестве в 1 миллион снарядов вообще пробуждают эсхатологические мысли в ключе "да так вся Европа без штанов останется".

Но некоторые важные тезисы для "внутренней аудитории" в Украине там тоже есть. И это я имею в виду не только ремарку Залужного о том, что "10 генералов уволены, один застрелился". Имею в виду также ремарку, что до временно оккупированного Мелитополя сейчас – 84 километра.

И это при том, что у ВСУ сейчас нет дальнобойного оружия. Моменты очень важные, потому что слишком много сейчас завышенных ожиданий в инфопространстве крутится.