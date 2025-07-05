В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности: каких областей это коснется
- В Украине с 6 по 8 июля объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за особых погодных условий.
- Опасность распространяется на западные, центральные и южные области.
В Украине с 6 по 8 июля объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это касается почти всей страны.
Это связано с особыми погодными условиями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Возможна ли сильная жара +50 градусов, когда похолодает и будут ливни и грозы: интервью о погоде
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
С 6 до 8 июля на территории западных, центральных и южных областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
6 июля опасность пожаров будет высокой на всем западе и частично в центральных и южных областях. Опасность не будет касаться Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.
7 июля предупреждение распространится еще на Черниговскую и Полтавскую область. Это будет рекордно опасный по пожарам день в этот период.
8 июля ситуация несколько улучшится. Так, повышенная опасность пройдет в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях. В то же время предупреждение распространяется на востоке – на Сумскую и Днепропетровскую области.
Относительно 9 июля, то пока прогноза нет.
В каких областях будет повышенная пожарная опасность 6 – 8 июля