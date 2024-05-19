Дважды была угроза применения баллистики: в части областей Украины звучала воздушная тревога

Вечером 19 мая в ряде областей Украины звучала воздушная тревога. Были предупреждения об угрозе баллистики.

Тревога распространялась с Юга и до Запада Украины. 24 Канал призвал жителей областей Украины, где была объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это могло уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

В 19:15 Воздушные силы снова предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей, где объявлена тревога, с южного направления. В 19:32 прозвучал отбой во всех областях, кроме Харьковской.

Воздушная тревога в ряде областей Украины прозвучала около 18:45. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога с южного направления! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

– писали военные.

В то же время мониторинговые телеграм-каналы писали, что, вероятно, оккупанты запустили свою баллистику с временно оккупированной территории Крыма.

В Силах обороны Юга Украины в 18:47 сообщили, что вражеская ракета летит в направлении Одесской области. Уже через 4 минуты в самой Одессе услышали взрывы.

"В Одессе прогремел взрыв", – написали корреспонденты Суспильного.

Стоит отметить, что сама воздушная тревога была нетипичной для Украины. В частности, на карте тревог "покраснели" большинство областей, кроме северных и Донецкой области.



Воздушная тревога 19 мая 2024 года / Скриншот 24 Канала

Мониторинговые телеграм-каналы также писали, что предварительно российская ракета "Искандер-М" прекратила существование в пределах Одесского района. В то же время после этого угроза применения баллистического вооружения еще продолжалась.

В 19:07 по всем областям прозвучал отбой воздушной тревоги.

Россияне также атаковали Днепропетровскую область

В Днепропетровской области 19 мая около 16:30 объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Днепра.

Около 17 часов в Днепропетровской области прогремел взрыв. Мониторинговые паблики писали, что речь идет о ракете Х-59. Уже вскоре отметили, что она "прекратила свое существование".

В конце концов глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Новомосковском районе Днепропетровской области сбили управляемую авиационную ракету Х-59/69. Вражескую цель сбили бойцы воздушного командования "Восток".