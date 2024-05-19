Тривога ширилася з Півдня і аж до Заходу України. 24 Канал закликав жителів областей України, де була оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це могло вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Повітряна тривога у низці областей України пролунала близько 18:45. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога із південного напрямку! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– писали військові.

Водночас моніторингові телеграм-канали писали, що, ймовірно, окупанти запустили свою балістику з тимчасово окупованої території Криму.

У Силах оборони Півдня України о 18:47 повідомили, що ворожа ракета летить у напрямку Одеської області. Уже через 4 хвилини у самій Одесі почули вибухи.

"В Одесі пролунав вибух", – написали кореспонденти Суспільного.

Варто зазначити, що сама повітряна тривога була нетиповою для України. Зокрема, на мапі тривог "почервоніли" більшість областей, окрім північних та Донецької області.



Повітряна тривога 19 травня 2024 року / Скриншот 24 Каналу

Моніторингові телеграм-канали також писали, що попередньо російська ракета "Іскандер-М" припинила існування в межах Одеського району. Водночас після цього загроза застосування балістичного озброєння ще тривала.

О 19:07 по всіх областях пролунав відбій повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

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