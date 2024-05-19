Тривогу оголосили орієнтовно о 10:58 19 травня. Перед цим, вночі проти 18 травня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

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Що відомо про тривогу в Україні