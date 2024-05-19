Тривогу оголосили орієнтовно о 10:58 19 травня. Перед цим, вночі проти 18 травня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
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Що відомо про тривогу в Україні
10:58, 19 травня
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога зі Східного напрямку,
– заявили у Повітряних силах ЗСУ орієнтовно о 10:58.
Військові закликали людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Повітряна тривога в Україні / Скриншот