Тривогу оголосили орієнтовно о 10:58 19 травня. Перед цим, вночі проти 18 травня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

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Що відомо про тривогу в Україні

10:58, 19 травня

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога зі Східного напрямку,
– заявили у Повітряних силах ЗСУ орієнтовно о 10:58.

Військові закликали людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.


Повітряна тривога в Україні / Скриншот