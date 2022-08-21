россия закрывает воздушное пространство в приграничных областях накануне Дня Независимости

Накануне Дня Независимости россия решила закрыть воздушное пространство в приграничных с Украиной областях. Такие мероприятия оккупанты внедряют на период с 22 по 25 августа.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ. оккупанты закрывают небо в 3 областях.

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В каких областях россия закрывает воздушное пространство

С 22 по 25 августа россия закрывает воздушное пространство в Воронежской, Белгородской и Липецкой областях. Такие действия оккупантов можно связывать с подготовкой провокаций.

Кроме того, на Северском направлении враг производит ротацию отдельных подразделений в районах Брянской и Курской областей.

Что готовят оккупанты в День Независимости

Угроза обстрелов и вражеских атак существует ежедневно с начала полномасштабного вторжения, однако существует вероятность особой активизации россиян в период определенной для Украины даты – 31-й годовщины провозглашения Независимости.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий предупредил украинцев о более высоких рисках ракетных ударов оккупантов 23 – 25 августа. На фоне этого граждан призывают реагировать на все сигналы воздушной тревоги.

Кроме того, по данным Оперативного командования "Юг", россия увеличивает количество носителей крылатых ракет "Калибр" в акватории Черного моря. Сейчас там находятся 5 носителей, на которых около 30 ракет готовы к запуску. Следует отметить, что накануне появлялась информация о наращивании ракетных комплексов в беларуси на границе с Украиной.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк комментируя угрозы усиленных атак 24 августа отметил, что Киев является одной из целей оккупантов. По данным "Украинской правды", работникам правительственного квартала порекомендовали на следующей неделе работать дистанционно, если это возможно.

Кроме того, россияне готовят показательное "судилище" над защитниками "Азовстали" в Мариупольской филармонии. Для этого в здании сооружают клетки. По одному из возможных сценариев россиян, они могут нанести по помещению, где будет проходить "судилище", точечный ракетный удар и обвинить в этом Украину.

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