Угроза пусков ракет: в большинстве областей Украины воздушная тревога
29 декабря 2023, 14:50Читати новину українською
В большинстве областей Украины 29 декабря снова прозвучала воздушная тревога. Она связана с опасностью пусков русских ракет.
Воздушные силы также предупреждали о пусках ракет в Украину. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
15:01 В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях Украины:
- Житомирская;
- Винницкая;
- Киевская;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Сумская;
- Черниговская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Луганская;
- город Киев;
- АР Крым.