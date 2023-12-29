Угроза пусков ракет: в большинстве областей Украины воздушная тревога

В большинстве областей Украины 29 декабря снова прозвучала воздушная тревога. Она связана с опасностью пусков русских ракет.

Воздушные силы также предупреждали о пусках ракет в Украину. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

К теме Атака по Киеву: количество жертв возросло до 4, пострадавших – почти 30

Что известно о воздушной тревоге

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме В телеграм-канале monitor отметили , что предварительно воздушное пространство чисто. Однако угроза остается до конца отбоя воздушной тревоги.

15:01 В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях Украины:

Житомирская;

Винницкая;

Киевская;

Черкасская;

Кировоградская;

Николаевская;

Херсонская;

Сумская;

Черниговская;

Полтавская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

город Киев;

АР Крым.



Воздушная тревога в Украине 29 декабря / Скриншот 24 Канала

Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Черкасской области. Громкие звуки также слышали и жители Сум.Воздушные силы отметили, что российские ракеты держат свой курс на Черкассы. Жителей города призывали уходить в укрытие.Воздушные силы рассказали о пуске российских ракет из Курской области в Сумскую область. По данным мониторинговых телеграм-каналов, это могут быть ракеты типа Х-22/Х-32.Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в большинстве областей Украины. Это произошло из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3. Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.