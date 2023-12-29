Угроза пусков ракет: в большинстве областей Украины воздушная тревога

29 декабря 2023, 14:50
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В большинстве областей Украины 29 декабря снова прозвучала воздушная тревога. Она связана с опасностью пусков русских ракет.

Воздушные силы также предупреждали о пусках ракет в Украину. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
 
15:02 В телеграм-канале monitor отметили, что предварительно воздушное пространство чисто. Однако угроза остается до конца отбоя воздушной тревоги.

15:01 В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях Украины:

  • Житомирская;
  • Винницкая;
  • Киевская;
  • Черкасская;
  • Кировоградская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Сумская;
  • Черниговская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • город Киев;
  • АР Крым.


Воздушная тревога в Украине 29 декабря / Скриншот 24 Канала

14:58 Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Черкасской области. Громкие звуки также слышали и жители Сум. 14:53 Воздушные силы отметили, что российские ракеты держат свой курс на Черкассы. Жителей города призывали уходить в укрытие. 14:50 Воздушные силы рассказали о пуске российских ракет из Курской области в Сумскую область. По данным мониторинговых телеграм-каналов, это могут быть ракеты типа Х-22/Х-32. 14:48 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в большинстве областей Украины. Это произошло из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3. Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Автор: Владислав Кравцов