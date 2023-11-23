Угроза "Шахедами": в нескольких областях Украины раздаются тревоги
23 ноября 2023, 21:53Читати новину українською
В Украине вечером 23 ноября в нескольких областях раздавались сигналы воздушной тревоги. Так, военные предупреждали о ракетной опасности и возможной нанесении ударов беспилотниками.
В частности, российские БПЛА могут двигаться с Юга на Северо-Запад. 24 Канал призывает жителей областей, где раздаются тревоги идти в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу силам ПВО.
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Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
24 ноября02:23 Отбой воздушной тревоги по областям. 01:56 В Житомирской области – отбой воздушной тревоги. 01:32 Воздушную тревогу объявили в Тернопольской области. Там также угроза атаки "Шахедами". 01:09 Воздушные силы объявили тревогу в Житомирской области. Там угроза атаки "Шахедами". 00:33 Воздушные силы объявили отбой тревоги в Черкасской области. Пока угроза для Хмельницкой области. 00:12 Отбой тревоги в Кировоградской области. Угроза атаки беспилотниками в Винницкой и Черкасской областях.
23 ноября23:42 В настоящее время тревога звучит в Кировоградской области. Там сообщали об угрозе атаки "Шахедами". 23:06 Отбой раздался в Одесской и Херсонской областях. Угроза осталась для Николаевской области. 22:46 Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги. По его словам, это важно. 22:45 В Воздушных силах сообщили, что группа вражеских ударных БПЛА в Николаевской области движется в западном направлении. Угроза Одесской области.22:34 Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что цели на Сумськую и Черниговскую области прекратили существование.22:27 Воздушные силы призвали жителей Прилука находиться в укрытиях.22:26 В Воздушных силах предупредили о движении ракеты через Сумскую в направлении Черниговской области. Там призывали граждан находиться в укрытиях. 22:13 Воздушные силы предупредили об опасности жителей Миргорода. Жителей города призывали уходить в укрытие. 22:11 Воздушные силы предупредили о движении ракеты через Сумскую область в направлении Полтавской области. Граждан этих областей призывали находиться в укрытиях.
22:03 В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях Украины:
- Черниговская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Луганская;
- АР Крым.
Воздушная тревога 23 ноября / Скриншот 24 Канала