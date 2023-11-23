Угроза "Шахедами": в нескольких областях Украины раздаются тревоги

В Украине вечером 23 ноября в нескольких областях раздавались сигналы воздушной тревоги. Так, военные предупреждали о ракетной опасности и возможной нанесении ударов беспилотниками.

В частности, российские БПЛА могут двигаться с Юга на Северо-Запад. 24 Канал призывает жителей областей, где раздаются тревоги идти в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу силам ПВО.

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Что известно о воздушной тревоге

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24 ноября

Отбой воздушной тревоги по областям.В Житомирской области – отбой воздушной тревоги.Воздушную тревогу объявили в Тернопольской области. Там также угроза атаки "Шахедами".Воздушные силы объявили тревогу в Житомирской области. Там угроза атаки "Шахедами".Воздушные силы объявили отбой тревоги в Черкасской области. Пока угроза для Хмельницкой области.Отбой тревоги в Кировоградской области. Угроза атаки беспилотниками в Винницкой и Черкасской областях.

23 ноября

В настоящее время тревога звучит в Кировоградской области. Там сообщали об угрозе атаки "Шахедами".Отбой раздался в Одесской и Херсонской областях. Угроза осталась для Николаевской области.Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги. По его словам, это важно.В Воздушных силах сообщили, что группа вражеских ударных БПЛА в Николаевской области движется в западном направлении. Угроза Одесской области.Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что цели на Сумськую и Черниговскую области прекратили существование.Воздушные силы призвали жителей Прилука находиться в укрытиях.В Воздушных силах предупредили о движении ракеты через Сумскую в направлении Черниговской области. Там призывали граждан находиться в укрытиях.Воздушные силы предупредили об опасности жителей Миргорода. Жителей города призывали уходить в укрытие.Воздушные силы предупредили о движении ракеты через Сумскую область в направлении Полтавской области. Граждан этих областей призывали находиться в укрытиях.

22:03 В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях Украины:

Черниговская;

Сумская;

Полтавская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Николаевская;

Херсонская;

Луганская;

АР Крым.



​​Воздушная тревога 23 ноября / Скриншот 24 Канала

В Одесской области раздался отбой воздушной тревоги.Воздушные силы объявили тревогу в Черниговской области. Там тоже – ракетная опасность.Воздушные силы предупредили о движении ударных БПЛА из Херсонской области в Северо-Западном направлении. Угроза ударов Николаевской и Днепропетровской областей.Воздушная тревога раздалась в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Там предупреждали о ракетной опасности.Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Одесской области. Граждан призвали немедленно пройти в укрытие гражданской защиты.