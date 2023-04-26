Об этом 24 Каналу рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что россияне пытаются рассредоточить свой корабельный потенциал.
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Угроза очень высока
В группировке в Черном море находится 13 российских кораблей на выходе, среди которых к вечеру были увеличены ракетоносители вдвое: 2 надводных и 2 подводных. Их суммарный возможный залп – 24 "Калибра".
Такую угрозу ракетной опасности мы расцениваем как очень высокую. Даже запас ракет, доведенный до критического минимума, может быть применим врагом по территории Украины. Поэтому не нужно пренебрегать сигналами воздушной тревоги,
– отметила спикер ОК "Юг".
Возможны ли ракетные обстрелы врага во время сакральных "праздников": смотрите видео
Она добавила, что стоит помнить: враг коварен, имеет запас ракет и может принять такие меры в неожиданный момент.
"Не нужно привязываться к сакральным датам. Возможно, 1, 2 или 9 мая станет для них знаковым. И в эти дни может состояться старт такой атаки. Цель врага – уничтожение украинской нации", – подчеркнула Наталья Гуменюк.
Больше о возможных массированных ракетных обстрелах Украины
- Ранее ОК "Юг" сообщало, что враг наращивал количество "Калибров" в Черном море. Накануне контрнаступления ВСУ оккупанты могут устроить массированную ракетную атаку Украины и снова напугать.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что россияне на время сделали паузу в ракетных обстрелах. Но они продолжают накапливать ракеты. Главная их цель – сорвать контрнаступление украинских сил.
- Буданов уверен, что страна-агрессор испытывает дефицит вооружения для проведения интенсивных ракетных обстрелов Украины.
- Аналитики утверждают, что у России проблемы с производством собственных ракет. Они обратили внимание на темпы использования крылатых ракет при обстрелах Украины. По состоянию на 12 октября враг имел, по меньшей мере, 569 крылатых ракет. Остаток на 3 января 2023 года – 177 крылатых ракет. Но с тех пор оккупанты потратили еще 143 ракеты.