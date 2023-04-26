Об этом 24 Каналу рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что россияне пытаются рассредоточить свой корабельный потенциал.

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Угроза очень высока

В группировке в Черном море находится 13 российских кораблей на выходе, среди которых к вечеру были увеличены ракетоносители вдвое: 2 надводных и 2 подводных. Их суммарный возможный залп – 24 "Калибра".

Такую угрозу ракетной опасности мы расцениваем как очень высокую. Даже запас ракет, доведенный до критического минимума, может быть применим врагом по территории Украины. Поэтому не нужно пренебрегать сигналами воздушной тревоги,

– отметила спикер ОК "Юг".

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Она добавила, что стоит помнить: враг коварен, имеет запас ракет и может принять такие меры в неожиданный момент.

"Не нужно привязываться к сакральным датам. Возможно, 1, 2 или 9 мая станет для них знаковым. И в эти дни может состояться старт такой атаки. Цель врага – уничтожение украинской нации", – подчеркнула Наталья Гуменюк.

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