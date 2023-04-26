Про це 24 Каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що росіяни намагаються розосередити свій корабельний потенціал.
До теми Крилаті ракети Х-50 "Оріон": останній аргумент Путіна чи гроші на вітер
Загроза дуже висока
В угрупованні у Чорному морі перебуває 13 російських кораблів на виході, серед яких надвечір було збільшено ракетоносіїв удвічі: 2 надводних та 2 підводних. Їх сумарний можливий залп – 24 "Калібри".
Таку загрозу ракетної небезпеки ми розцінюємо як дуже високу. Навіть запас ракет, доведений до критичного мінімуму, може бути застосований ворогом по території України. Тому не потрібно нехтувати сигналами повітряної тривоги,
– зауважила речниця ОК "Південь".
Чи можливі ракетні обстріли ворога під час сакральних "свят": дивіться відео
Вона додала, що варто пам'ятати: ворог підступний, має запас ракет та може вжити таких заходів в неочікуваний момент.
"Не потрібно прив'язуватися до сакральних дат. Можливо, 1, 2 чи 9 травня стане для них знаковими. І в ці дні може відбутися старт такої атаки. Мета ворога – знищення української нації", – підкреслила Наталія Гуменюк.
Більше про можливі масовані ракетні обстріли України
- Раніше ОК "Південь" повідомляло, що ворог нарощував кількість "Калібрів" у Чорному морі. Напередодні контрнаступу ЗСУ окупанти можуть влаштувати масовану ракетну атаку України і знову налякати.
- Глава української розвідки Кирило Буданов зазначив. що росіяни на певний час зробили паузу у ракетних обстрілах. Але вони продовжують накопичувати ракети. Головна їхня мета – зірвати контрнаступ українських сил.
- Буданов впевнений, що країна-агресорка має дефіцит озброєння для проведення інтенсивних ракетних обстрілів України.
- Аналітики стверджують, що у Росії проблеми з виробництвом власних ракет. Вони звернули увагу на темпи використання крилатих ракет під час обстрілів України. Станом на 12 жовтня ворог мав загалом щонайменше 569 крилатих ракет. Залишок на 3 січня 2023 року – 177 крилатих ракет. Але з того часу окупанти витратили ще 143 ракети.