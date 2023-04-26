Про це 24 Каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що росіяни намагаються розосередити свій корабельний потенціал.

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Загроза дуже висока

В угрупованні у Чорному морі перебуває 13 російських кораблів на виході, серед яких надвечір було збільшено ракетоносіїв удвічі: 2 надводних та 2 підводних. Їх сумарний можливий залп – 24 "Калібри".

Таку загрозу ракетної небезпеки ми розцінюємо як дуже високу. Навіть запас ракет, доведений до критичного мінімуму, може бути застосований ворогом по території України. Тому не потрібно нехтувати сигналами повітряної тривоги,

– зауважила речниця ОК "Південь".

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Вона додала, що варто пам'ятати: ворог підступний, має запас ракет та може вжити таких заходів в неочікуваний момент.

"Не потрібно прив'язуватися до сакральних дат. Можливо, 1, 2 чи 9 травня стане для них знаковими. І в ці дні може відбутися старт такої атаки. Мета ворога – знищення української нації", – підкреслила Наталія Гуменюк.

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