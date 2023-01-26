Угроза ракетной атаки: где в Украине уже выключили свет
Источник:ДТЭК
В Украине утром 26 января объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили об угрозе массированной ракетной атаки. В ряде областей применили экстренные отключения света.
Свет выключают превентивно, чтобы избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры в случае попаданий. В то же время, людей призывают не паниковать и верить в защитников украинского неба.
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Из-за угрозы ракетной атаки применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.
– говорится в сообщении.
Где уже применяются экстренные выключения
По состоянию на 08:20 экстренные отключения света применили в:
- Киеве:
- Киевской области;
- Одесской области;
- Днепропетровской области (в Кривом Роге остановили движение по всей линии скоростного трамвая);
- Запорожье.
Украинцев просят не пользоваться лифтами и выключить все электроприборы.
Кроме того, люди напоминают правила безопасности. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не сообщат об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.