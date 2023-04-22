Военный обозреватель предположил, когда может быть ракетная атака со стороны России и справится ли ПВО

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия делает большую паузу между ракетными атаками. Оккупанты за это время хотят накопить оружие, чтобы атаковать гражданские объекты во время контрнаступления ВСУ, и найти новые цели для ударов.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, Украина сейчас получает современные виды ПВО и имеет в запасе советские системы.

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Россияне берегут ракеты

Денис Попович отметил, что представители украинского командования называли причины такой паузы между ракетными обстрелами со стороны России:

Накопление боеприпасов; Враг ищет новые цели для обстрелов.

Обстрелы не принесли им (россиянам – 24 Канал) желаемого результата. Энергетическая инфраструктура работает. Мы даже снова начали продавать электроэнергию нашим партнерам за границу. Им необходимо найти другие цели для своих ударов. Это логистика, транспортные узлы,

– объяснил он.

Военный обозреватель предположил, что оккупанты накапливают боеприпасы, чтобы продолжить обстрелы осенью и зимой, если война будет продолжаться до тех пор. По его мнению, ракеты враг хочет использовать, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ, попытаться нарушить логистику, снабжение оружием.

Попович о ракетных обстрелах со стороны России: смотрите видео

Смогут ли ПВО защитить Украину

Попович подчеркнул, что кроме современных образцов систем противовоздушной обороны, которые уже получает Украина, ВСУ будут иметь советские ПВО, которыми отражали атаки России все это время.

"Мы с вами обращаем внимание на новые системы, которые нам поставляют. Но у нас никто не отбирал старые ракетные комплексы, поэтому они, конечно, будут задействованы. Тем более, что одно из главных назначений ЗРК средней дальности – это прикрытие сил и средств во время ведения боевых действий", – добавил военный обозреватель.

Россияне могут накапливать ракеты, чтобы потом ударить по энергетике