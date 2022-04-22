Угроза ракетных ударов на Юге остается: как с моря, так и с оккупированных территорий
22 апреля 2022 , 16:08Читати новину українською
Источник:Оперативное командование "Юг"
Оперативное командование "Юг" сообщило, что угроза ракетных ударов остается как с моря, так и с оккупированных территорий.
Кроме того, отмечают, что утром 22 апреля 2022 на побережье волнами вынесло 2 морские мины.
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Специалисты Военно-Морских Сил Украины быстро и эффективно устранили угрозу.
Оперативное командование "Юг" напомнило о соблюдении установленных правил и ограничений:
- воздерживайтесь от прогулок и съемок на побережье,
- выполняйте алгоритм действий при сигналах воздушной тревоги,
- доверяйте только достоверным источникам информации,
- не поддавайтесь панике и провокациям.
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