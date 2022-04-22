Угроза ракетных ударов на Юге остается: как с моря, так и с оккупированных территорий

22 апреля 2022 , 16:08
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Оперативное командование "Юг"

Оперативное командование "Юг" сообщило, что угроза ракетных ударов остается как с моря, так и с оккупированных территорий.

Кроме того, отмечают, что утром 22 апреля 2022 на побережье волнами вынесло 2 морские мины.

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Специалисты Военно-Морских Сил Украины быстро и эффективно устранили угрозу.

Оперативное командование "Юг" напомнило о соблюдении установленных правил и ограничений:

  • воздерживайтесь от прогулок и съемок на побережье,
  • выполняйте алгоритм действий при сигналах воздушной тревоги,
  • доверяйте только достоверным источникам информации,
  • не поддавайтесь панике и провокациям.
Важно! Одесситам запрещено гулять по пляжам из-за опасности встретить мины

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Автор: Марія Лелека