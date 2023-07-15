Пол Украины охватывала воздушная тревога: в Запорожье раздались взрывы

15 июля 2023, 21:55
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Во многих областях Украины вечером 15 июля была объявлена воздушная тревога. Восток, Юг и Центр предупреждают об угрозе ракетной опасности.

Украинцев призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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Кроме того, украинцев просят доверять только информации из официальных источников. Враг активно атакует Украину не только ракетами и дронами, но и фейками. 

Где извещают об угрозе

По состоянию на 22:07 об угрозе уведомляли жителей таких областей:

  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Полтавской;
  • Луганской;
  • Донецкой;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • Херсонской;
  • Одесской.

Восток, Юг, Центр – ракетная опасность. Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Угроза пусков крылатых ракет,
– говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Впоследствии добавили о пуске ракет в направлении Запорожья. По состоянию на 22.20 сообщают, что в Запорожье прогремели взрывы. Детали пока не раскрывают.

Важно! Серия отбоев началась в 22:29!

Что говорят в ОК "Юг"

Наталья Гуменюк – руководитель прессцентра Сил обороны и охраны Юга – предупредила, что двенадцать ракет "Калибр" могут быть готовы к пуску по всей территории Украины.

"Ракеты морского базирования типа "Калибр" могут достигать 2500 километров, и это угроза для любого региона Украины, а не только для южных. Надо помнить, что эти ракеты могут быть очень коварными",
– заявила Гуменюк.

Эти ракеты могут достигать 2500 километров и создать угрозу для жителей всех областей. "Калибры" называют сверхзвуковыми. Все потому, что их звук слышен в момент взрыва.

Людей призывают быть внимательными и осторожными и не пренебрегать своей безопасностью. Украинцев предупреждают: защитники украинского неба – постоянно готовы. В то же время, даже последствия воздушных боев могут иметь для людей крайне критические последствия.

Автор: Мар'яна Бекало