Пол Украины охватывала воздушная тревога: в Запорожье раздались взрывы

Во многих областях Украины вечером 15 июля была объявлена воздушная тревога. Восток, Юг и Центр предупреждают об угрозе ракетной опасности.

Украинцев призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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Кроме того, украинцев просят доверять только информации из официальных источников. Враг активно атакует Украину не только ракетами и дронами, но и фейками.

Где извещают об угрозе

По состоянию на 22:07 об угрозе уведомляли жителей таких областей:

Сумской;

Харьковской;

Полтавской;

Луганской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской;

Кировоградской;

Николаевской;

Херсонской;

Одесской.

Восток, Юг, Центр – ракетная опасность. Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Угроза пусков крылатых ракет,

– говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Впоследствии добавили о пуске ракет в направлении Запорожья. По состоянию на 22.20 сообщают, что в Запорожье прогремели взрывы. Детали пока не раскрывают.

Что говорят в ОК "Юг"

Серия отбоев началась в 22:29!

Наталья Гуменюк – руководитель прессцентра Сил обороны и охраны Юга – предупредила, что двенадцать ракет "Калибр" могут быть готовы к пуску по всей территории Украины.

"Ракеты морского базирования типа "Калибр" могут достигать 2500 километров, и это угроза для любого региона Украины, а не только для южных. Надо помнить, что эти ракеты могут быть очень коварными",

– заявила Гуменюк.

Эти ракеты могут достигать 2500 километров и создать угрозу для жителей всех областей. "Калибры" называют сверхзвуковыми. Все потому, что их звук слышен в момент взрыва.

Людей призывают быть внимательными и осторожными и не пренебрегать своей безопасностью. Украинцев предупреждают: защитники украинского неба – постоянно готовы. В то же время, даже последствия воздушных боев могут иметь для людей крайне критические последствия.