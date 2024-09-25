"Шахеды" в небе Украины: куда летят и где наибольшая угроза

Российская армия атакует Украину дронами-камикадзе с южного и северного направлений и этой ночью, 25 сентября. Воздушные силы информируют, куда движутся вражеские БпЛА и где создают наибольшую угрозу.

Первыми о работе сил противовоздушной обороны сообщили в Сумской ОГА. Далее "Шахеды" направились и на другие украинские области.

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Атака "Шахедами" 25 сентября: что происходит

00:20, 25 сентября Где сейчас воздушная тревога / Карта alerts.in.ua 00:17, 25 сентября Обновление по движению ударных БПЛА: – в восточной части Черниговской области, курс западный.

– в южной части Винницкой области, курс северо-западный.

– в Николаевской области, курс северо-западный.

– на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный.

– на границе Харьковской и Сумской областей, курс юго-западный.

– в южной части Харьковской области, курс южный.

– в Кировоградской области, курс северный. 00:01, 25 сентября Воздушные силы информируют о движении БПЛА врага: – в северной части Одесской области, курс северо-западный.

– в южной части Сумской области, курс юго-западный.

– в юго-западной части Полтавской области, курс западный.

– в районе Кривого Рога.

– в южной части Кировоградской области, курс северный.

– в восточной части Николаевской области, курс северо-западный.

– на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный.