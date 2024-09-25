"Шахеды" в небе Украины: куда летят и где наибольшая угроза
Источник:Воздушные силы ВСУ
Российская армия атакует Украину дронами-камикадзе с южного и северного направлений и этой ночью, 25 сентября. Воздушные силы информируют, куда движутся вражеские БпЛА и где создают наибольшую угрозу.
Первыми о работе сил противовоздушной обороны сообщили в Сумской ОГА. Далее "Шахеды" направились и на другие украинские области.
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Атака "Шахедами" 25 сентября: что происходит
Обновление по движению ударных БПЛА: – в восточной части Черниговской области, курс западный. Воздушные силы информируют о движении БПЛА врага: – в северной части Одесской области, курс северо-западный.
– в южной части Винницкой области, курс северо-западный.
– в Николаевской области, курс северо-западный.
– на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный.
– на границе Харьковской и Сумской областей, курс юго-западный.
– в южной части Харьковской области, курс южный.
– в Кировоградской области, курс северный.
– в южной части Сумской области, курс юго-западный.
– в юго-западной части Полтавской области, курс западный.
– в районе Кривого Рога.
– в южной части Кировоградской области, курс северный.
– в восточной части Николаевской области, курс северо-западный.
– на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный.
Обновление по движению ударных БПЛА:
– в восточной части Черниговской области, курс западный.
Воздушные силы информируют о движении БПЛА врага:
– в северной части Одесской области, курс северо-западный.