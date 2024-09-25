"Шахеды" в небе Украины: куда летят и где наибольшая угроза

25 сентября 2024, 00:22
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Автор: Олесь Друкач

Источник:

Воздушные силы ВСУ

Российская армия атакует Украину дронами-камикадзе с южного и северного направлений и этой ночью, 25 сентября. Воздушные силы информируют, куда движутся вражеские БпЛА и где создают наибольшую угрозу.

Первыми о работе сил противовоздушной обороны сообщили в Сумской ОГА. Далее "Шахеды" направились и на другие украинские области.

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00:20, 25 сентября

Где сейчас воздушная тревога / Карта alerts.in.ua

00:17, 25 сентября

Обновление по движению ударных БПЛА:

– в восточной части Черниговской области, курс западный.
– в южной части Винницкой области, курс северо-западный.
– в Николаевской области, курс северо-западный.
– на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный.
– на границе Харьковской и Сумской областей, курс юго-западный.
– в южной части Харьковской области, курс южный.
– в Кировоградской области, курс северный.

00:01, 25 сентября

Воздушные силы информируют о движении БПЛА врага:

– в северной части Одесской области, курс северо-западный.
– в южной части Сумской области, курс юго-западный.
– в юго-западной части Полтавской области, курс западный.
– в районе Кривого Рога.
– в южной части Кировоградской области, курс северный.
– в восточной части Николаевской области, курс северо-западный.
– на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный.

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