"Подпитывают" вражеские дроны: Беларусь продолжает помогать России с помощью ретрансляторов

В настоящее время Россия не перебрасывает дополнительные войска в Беларусь, а белорусская армия не подтягивается к границе. Однако союзник агрессора продолжает предоставлять свою территорию для размещения ретрансляторов для дронов.

Как сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, в настоящее время украинская сторона не фиксирует подготовку пехотных групп или переброску новых подразделений России вблизи украинско-белорусской границы. Однако угроза со стороны Беларуси существует.

Роль Беларуси в атаках и ее "уклонение" от войны

По словам Демченко, российские беспилотники во время атак на Украину получают сигнал с территории Беларуси, где функционируют ретрансляторы.

Поэтому в основном сейчас Беларусь продолжает оказывать поддержку России с помощью тех же ретрансляторов, когда летательные аппараты, запускаемые Россией по территории Украины, получают сигнал именно с территории Беларуси,

– отметили в ГПСУ.

Такая поддержка помогает вражеским дронам долетать до западных областей Украины, в частности до Волыни, вплотную к границе с Польшей.

Демченко предположил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко опасается отправлять собственных солдат на войну из-за неизбежных потерь.

Вместо этого (Лукашенко – 24 Канал) готов помогать России другими способами убивать украинцев,

– подчеркнул представитель ГПСУ.

Ранее Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может усилить удары по западу Украины через территорию Беларуси. Президент Украины подчеркивал, что Кремлю нужна поддержка Лукашенко не только в работе ретрансляторов, но и для потенциального размещения баллистических ракет на территории его страны.