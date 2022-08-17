В Нацгвардии рассказали, есть ли угрозы на День Независимости Украины со стороны беларуси

Главной угрозой в День Независимости Украины есть нанесение авиационных и ракетных ударов. Но защитники работают над тем, чтобы обеспечить покой нашего населения.

В Волынском и Полесском направлениях ситуация кардинально не изменилась за последнее время. Об этом заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире национального телемарафона, информирует 24 канал.

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Какая угроза есть со стороны белорусов

По словам Музычука, государственные праздники всегда требуют особого внимания. Что касается правоохранительного направления, в частности поиска диверсантов, то сейчас продолжается обеспечение общественного порядка и спокойствия нашего населения.

В Волынском и Полесском направлении ситуация кардинально не изменилась за последнее время. Сейчас главная угроза – нанесение авиационных и ракетных ударов,

– заявил он.

По этим направлениям усиленно работают полицейские, гвардейцы, чтобы строить системы обороны и системы огневого поражения.

Похожая ситуация и на Северском направлении. Есть обстрелы прифронтовых населённых пунктов Черниговщины и Сумщины. И это угроза, что эти ракеты попадают в объекты гражданских инфраструктур.

"Также это период повышения готовности граждан реагировать на воздушные тревоги и соблюдать другие меры, чтобы обезопасить себя", – подчеркнул Музычук.

Какая ситуация на Юге

Музычук отметил, что если будут действия наступательного характера или усиления оборонных участков, то о них заранее никто не будет говорить – ни Вооруженные Силы Украины, ни Министерство обороны.

Теперь наступательные планы врага не имеют успеха. Там устойчивая система обороны и работает наша разведка,

– добавил Музычук.

Угроза со стороны беларуси: главные новости

белорусская армия продолжает военные учения у украинских границ. Однако сейчас вероятность нападения на Украину очень невелика. Такое мнение 24 канала высказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

Советник главы МВД считает, что беларусь не готова к тому, чтобы вступить в войну против Украины. По его словам, на решение лукашенко влияет совокупность разных факторов – количество личного состава, мотивация военных и наличие вооружения.

Украина готовится и ожидает, что с белорусской стороны могут быть провокации или даже вторжение, ведь лукашенко является соратником путина.

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