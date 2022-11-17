Пойдут, если Лукашенко отдаст приказ, – белорусский оппозиционер о вступлении в войну

Угроза нападения на Украину со стороны Беларуси сохраняется, и силы специальных операций выполнят приказ Лукашенко о вторжении на территорию Украины, если такой будет. Другое дело, что он будет только в ситуации увеличения группировки российских вооруженных сил в Беларуси.

При каких условиях возможно наступление со стороны Беларуси

Об этом 24 каналу рассказал глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. Он отметил, что самостоятельно белорусская армия не пойдет наступлением на Украину. Это возможно только вместе с российскими войсками.

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Это, пожалуй, и является определяющим фактором – если не будет большой группировки российских вооруженных сил, то и сценарий, при котором Лукашенко под указ Путина прикажет белорусским военным заходить на территорию Украины, нереален.

Кроме того, как отметил Латушко, чем больших успехов добиваются Вооруженные Силы Украины, освобождая территорию Украины на фронтах, тем меньше шансов на то, что вооруженные силы Беларуси попытаются войти на территорию Украины.

Поэтому ситуация очень неоднозначная. Это уменьшает шансы Лукашенко удержаться у власти, и он, вероятно, это ясно понимает. Поэтому, по мнению белорусского оппозиционера, считать, что сегодня Лукашенко или Путину выгодно отправить вооруженные силы Беларуси в Украину – это неправильный подход. На самом деле им невыгодно, потому что это создает триггерную ситуацию внутри Беларуси, кризис, с которым придется справляться, в частности, и Путину.

Какой может быть реакция белорусов

Важно, что белорусы как часть вооруженных сил, которые могут по приказу попытаться напасть на Украину, связаны с обществом и подвергаются существующим в этом обществе настроениям. Вот почему пропаганда и работает, чтобы изменить взгляды белорусов. Вопрос – успеет ли она это сделать?

Латушко предполагает, что протесты среди белорусов против возможного вторжения могут быть, если будут жертвы, а они точно будут сценарием совершения нападения. Однако часть населения, прежде всего мужчины, бросятся выезжать из страны по визам или через "зеленые коридоры".

Кроме того, белорусы, не желающие воевать в Украине, рассматривают возможность немедленной сдачи в плен. Они уже сейчас интересуются, как правильно это сделать, если они получат повестку и будут вынуждены участвовать в наступлении.

"Ну и еще один элемент – это все зависит от нас, Объединенного переходного кабинета, от того силового блока, который работает у нас. Мы тоже не будем спать, а использовать ситуацию против режима и для того, чтобы изменить политический режим Беларуси", – подчеркнул Латушко.

Павел Латушко о возможности наступления на Украину со стороны Беларуси: смотрите видео

Украина строит стену на границе с Беларусью

Из-за потенциальной угрозы со стороны Беларуси Украина начала возведение стены на границе с российским сателлитом. Работы ведутся сразу в нескольких приграничных областях – Волынской, Ровенской и Житомирской. Для укрепления границы там роют рвы, возводят насыпи и строят заборы с колючей проволокой. По состоянию на 11 ноября было построено уже 3 километра стены.

Кроме того, обустраивают границу и строят фортификационные сооружения и регионы, граничащие с Россией.