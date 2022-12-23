Россия перекинула в Беларусь зенитно-ракетные комплексы "Тор"
В последнее время в сети появляются сообщения о возможном новом наступлении с Севера. На фоне этих разговоров Россия перекидывает в Белорусь все больше военной техники.
О новой партии военной техники сообщили в Минобороны Беларуси. В этот раз Россия передала своей союзнице партию зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К", пишет 24 канал.
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Куда поедут ракетные комплексы
Белорусский генерал-майор Леонид Касинский рассказал, что партию вооружения страна получила в рамках "межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России".
По его словам, в ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части, куда они назначены. Кроме того, Касинский заявил, будто личный состав армии Беларуси уже прошел подготовку и "успешно освоил эти комплексы".
В Беларусь перекидывают российскую военную технику: смотрите видео
Справка. "Тор" – тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.
Система "Тор" предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет. Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в полностью автоматическом режиме.
Это средство поражения разного типа воздушных целей – как высокоскоростных, так и низкоскоростных на достаточно широком спектре высот.
К слову, это уже не первая поставка военной техники в Белорусь. В частности, 18 декабря войскам Беларуси передали не менее 6 единиц техники, среди которых:
- станция помех УКВ связи Р-934УМ2 "Гроза-6".
- пункт управления подразделениями радиоэлектронной борьбы Р-330КБ.
- станция Р-327 "Цветок".
- комплекс радиомониторинга и подавление УКВ-связи "Щит МДМ".
Угроза наступления из Беларуси: последние новости
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил "внезапную проверку" войск. Диктатор говорит, что ее провели "на всякий случай", потому что против Беларуси якобы кто-то планирует агрессию.
- К проверке привлекли 2 танковых роты 7 отдельного танкового батальона. Подразделения должны совершить марш по пункту дислокации на полигон "Гожский" в Гродненский район.
- После встречи кремлевского диктатора Владимира Путина и Лукашенко начались массовые передвижения военной техники и подготовка к атаке. Однако впоследствии эту информацию опровергли. Военный эксперт Михаил Притула отметил, что у Путина пока нет сил для нападения из Беларуси.
- Вместе с тем, аналитики мониторинговой группы сообщают, что российские силы в Беларуси таки перекидывают технику и личный состав из полигонов ближе к границе с Украиной.