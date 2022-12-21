Беларусь или ее территорию до сих пор могут привлечь к атаке, – ГПСУ о ситуации на границе
Российский ЧВК "Вагнера", вероятно, готовится к имитации обстрела со стороны Украины территории Беларуси. Впрочем, граница с последней находится под надежной охраной украинских войск.
Ситуация на участке границы с Беларусью остается полностью контролируемой. Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
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Обстановка на украинско-белорусской границе
Беларусь и Россия в последнее время пытаются нагнетать ситуацию в этом направлении. Это происходит путем развертывания "региональной группировки войск союзного государства".
Это и внезапная проверка боеготовности подразделений Беларуси, и совместные учения, которые проводят Россия и Беларусь. В рамках этих учений происходит и опрокидывание определенных подразделений,
– объяснил спикер ГПСУ.
В то же время он заверил, что Украина не исключает того, что либо с территории Беларуси произойдет повторное вторжение, либо же подразделения Беларуси присоединятся к открытой войне, развязанной Россией.
"Мы хорошо помним 24 февраля, откуда заходили подразделения России. Мы хорошо видим, как Россия давит на Беларусь, чтобы она присоединилась к этой войне. Поэтому мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций", – подчеркнул Андрей Демченко.
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Граница под надежной охраной
Также спикер пограничного ведомства заверил, что в оборонном плане максимально укреплен, насколько это возможно. Речь как о линии границы, так и в пограничных.
Для того, чтобы и находящиеся там подразделения Государственной пограничной службы и дополнительные подразделения сил обороны, также усиливающие границу с Беларусью, имели возможность дать адекватный ответ любому, кто попытается зайти на нашу территорию по этому направлению,
– акцентировал Андрей Демченко.
В то же время он заверил, что рядом с самой границей значительных скоплений вражеских войск нет. В то же время, еще раз подчеркнул, что это направление могут привлечь к атаке на Украину.
Почему снова говорят о Беларуси
- Одна из основных причин – распространение информации о якобы опрокидывание большого количества техники к украинской границе со стороны Беларуси. Речь идет о той военной технике, которую привезли вместе с мобилизованными россиянами.
- Впрочем, в группе "Белорусски Гаюн", которую называли первоисточником информации, объяснили, что это фейк. Опубликованы фото, сделанные более недели назад, а сама техника – не менее 130 километров от границы.