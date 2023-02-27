Угроза удара "Кинжалами": по всей Украине – воздушная тревога
Враг никак не успокоится и продолжает поднимать в небо стратегическую авиацию. В частности, воздушная тревога во всех областях нашего государства была объявлена утром 27 февраля.
Заметим, что сигналы раздались около 08:25. Пренебрегать безопасностью не следует ни в коем случае, ведь существует угроза прилетов.
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08:26 В мониторинге вражеской авиации написали, что состоялся взлет МиГ-31К ВВС России, который является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Ее наши установки ПВО, к сожалению, не могут перехватить. Собственно, именно поэтому тревога объявлена во всех областях Украины.
МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ,
– говорится в сообщении.
- Одесской
- Днепропетровской
- Черниговской
- Харьковской
- Житомирской
- Полтавская область
- Херсонской
- Киевской
- Запорожской
- Луганской
- Донецкой
- Винницкой
- Николаевской
- Кировоградской
- Сумской
- Львовской
- Черкасской
- Хмельницкой
- Волынской
- Ровенской
- Ивано-Франковской
- Тернопольской
- Закарпатской
- Черновицкой области и в городе Киеве.
Кроме того, заметим, что уже продолжительное время воздушная тревога объявлена на территории Луганской области и Крымского полуострова.