Угроза удара "Кинжалами": по всей Украине – воздушная тревога

Враг никак не успокоится и продолжает поднимать в небо стратегическую авиацию. В частности, воздушная тревога во всех областях нашего государства была объявлена утром 27 февраля.

Заметим, что сигналы раздались около 08:25. Пренебрегать безопасностью не следует ни в коем случае, ведь существует угроза прилетов.

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По информации мониторинговых групп, взлет МиГ-31К произошел с аэродрома "Ахтубинск" Астраханской области на территории России. Пока все спокойно.Корреспонденты издания "Суспільне. Херсон" сообщили о взрывах. Однако это могут также работать реактивные системы залпового огня, а не ПВО, поскольку этот регион вблизи линии столкновения.

08:26 В мониторинге вражеской авиации написали, что состоялся взлет МиГ-31К ВВС России, который является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Ее наши установки ПВО, к сожалению, не могут перехватить. Собственно, именно поэтому тревога объявлена во всех областях Украины.

МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ,

– говорится в сообщении.

Одесской

Днепропетровской

Черниговской

Харьковской

Житомирской

Полтавская область

Херсонской

Киевской

Запорожской

Луганской

Донецкой

Винницкой

Николаевской

Кировоградской

Сумской

Львовской

Черкасской

Хмельницкой

Волынской

Ровенской

Ивано-Франковской

Тернопольской

Закарпатской

Черновицкой области и в городе Киеве.

Воздушная тревога раздалась на территории:

Кроме того, заметим, что уже продолжительное время воздушная тревога объявлена на территории Луганской области и Крымского полуострова.

Воздушная тревога в Украине 27 февраля на 08:25 / Карта