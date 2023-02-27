Угроза удара "Кинжалами": по всей Украине – воздушная тревога

27 февраля 2023, 08:29
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Враг никак не успокоится и продолжает поднимать в небо стратегическую авиацию. В частности, воздушная тревога во всех областях нашего государства была объявлена утром 27 февраля.

Заметим, что сигналы раздались около 08:25. Пренебрегать безопасностью не следует ни в коем случае, ведь существует угроза прилетов.

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08:40 По информации мониторинговых групп, взлет МиГ-31К произошел с аэродрома "Ахтубинск" Астраханской области на территории России. Пока все спокойно.08:28 Корреспонденты издания "Суспільне. Херсон" сообщили о взрывах. Однако это могут также работать реактивные системы залпового огня, а не ПВО, поскольку этот регион вблизи линии столкновения.

08:26 В мониторинге вражеской авиации написали, что состоялся взлет МиГ-31К ВВС России, который является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Ее наши установки ПВО, к сожалению, не могут перехватить. Собственно, именно поэтому тревога объявлена во всех областях Украины.

МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ,
– говорится в сообщении.

08:25 Воздушная тревога раздалась на территории:
  • Одесской
  • Днепропетровской
  • Черниговской
  • Харьковской
  • Житомирской
  • Полтавская область
  • Херсонской
  • Киевской
  • Запорожской
  • Луганской
  • Донецкой
  • Винницкой
  • Николаевской
  • Кировоградской
  • Сумской
  • Львовской
  • Черкасской
  • Хмельницкой
  • Волынской
  • Ровенской
  • Ивано-Франковской
  • Тернопольской
  • Закарпатской
  • Черновицкой области и в городе Киеве.

Кроме того, заметим, что уже продолжительное время воздушная тревога объявлена на территории Луганской области и Крымского полуострова.

Воздушная тревога в Украине 27 февраля на 08:25 / Карта

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак