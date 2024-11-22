В СМИ заявили, что правительственный квартал не работает из-за угрозы нового удара: что говорят в ОП

В СМИ появилась информация, что на фоне возможного удара врага Верховная Рада, Кабмин и другие государственные органы якобы не работают. Однако в Офисе Президента уверяют, что продолжают работать в обычном режиме.

Об этом в комментарии 24 Канала заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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Работает ли Офис Президента

В Офисе Президента Украины заявили, что продолжают работать в обычном режиме.

Офис Президента работает в обычном режиме с соблюдением стандартных мер безопасности: будет звучать тревога – будем в укрытиях,

– заверил Никифоров.

Ранее Суспільне со ссылкой на различных народных депутатов заявило, что из-за угрозы удара по правительственному кварталу ряд государственных органов временно не работает. В частности, сообщалось, что Верховная Рада отменила заседание, которое должно было состояться 22 ноября.

Как заявил депутат от "Слуги народа" Николай Потураев в комментарии Общественному, все службы Рады и секретариаты комитетов сегодня также не работают. Он добавил, что также минимизировано количество людей в Кабмине, ОП и других государственных органах в правительственном квартале.

По словам Потураева, местных жителей и тех, кто имеет офисы в правительственном квартале, также предупреждали об опасности.

"Общая цель – уменьшить количество людей в потенциально опасной зоне. Решение принимали органы, ответственные о безопасности в соответствии с разведывательной информацией об угрозе ракетного удара по этому району, поэтому и усиленные меры безопасности касаются не только Совета, но и всех, кто там работает и живет", – заявил Потураев.