Снова угроза удара с неба в большинстве областей: где объявляли тревогу
В начале суток 5 сентября начали гудеть тревожные сирены в большинстве регионов Украины. Тревогу объявили на Востоке, Юге и в центральной части страны. Через несколько часов ситуация повторилась.
Кроме того, предупредили о возможных авиаударах в части центральных областей. В общей сложности "краснели" на карте 11 областей, а в одном районе Днепропетровщины высокая угроза артобстрела.
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В каких областях объявили тревогу по состоянию на 3 часа
- Сумской;
- Донецкой;
- Харьковской;
- Запорожской;
- Полтавской;
- Херсонской;
- Николаевской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской.
Также неизменной с вечера 4 апреля остается угроза ударов в Луганской области. Что касается артиллерийских обстрелов, то о них предупредили жителей Никопольского района на берегу Каховского водохранилища.
Первый сигнал тревоги раздался в Николаевской области в 00:51. Через несколько минут такие предупреждения звучали в большинстве "тревожных" областей. Однако уже в 01:12 раздался первый отбой в Кировоградской области. Впоследствии это начало постепенно происходить и в других регионах.
Приблизительно в 02:30 ситуация повторилась – тревоги охватили 10 украинских областей. В 03.12 по регионам пошла волна отбоев.
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