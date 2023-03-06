Угроза новых ударов россиян: в Воздушных силах сказали, к чему могут готовиться оккупанты

В воздушных силах ВСУ рассказали, что россияне накапливают средства для атаки по Украине. Ведь враги не добились цели обстрелов, хотя и атакуют объекты критической инфраструктуры с осени 2022 года.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что враги уже использовали большой арсенал высокоточного дальнобойного оружия Особенно – по критической инфраструктуре, информирует​ 24 Канал.

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Как Россия может атаковать Украину

Юрий Игнат объяснил, что у россиян может работать производство оружия. Правда, на ограниченных ресурсах. В частности, из-за санкций.

Но не забываем о прифронтовых регионах, о том, что противник имеет старые советские ракеты Х-22, С-300,

– заявил Юрий Игнат.

По словам спикера, именно поэтому враг не снизит интенсивность боевых действий в прифронтовых регионах ракетами.

Кроме того, спикер Воздушных сил ВСУ ответил на вопрос, накапливает ли Россия оружие для новой массированной атаки, или будет прибегать к точечным ударам.

Точечные не точечные, но будут наносить (удары – 24 Канал) по тем целям, которые они будут выбирать. Поэтому готовность должна быть постоянной и нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги,

– заявил Юрий Игнат.

Россия атаковала Украину дронами