Угроза новых ударов россиян: в Воздушных силах сказали, к чему могут готовиться оккупанты
В воздушных силах ВСУ рассказали, что россияне накапливают средства для атаки по Украине. Ведь враги не добились цели обстрелов, хотя и атакуют объекты критической инфраструктуры с осени 2022 года.
Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что враги уже использовали большой арсенал высокоточного дальнобойного оружия Особенно – по критической инфраструктуре, информирует 24 Канал.
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Как Россия может атаковать Украину
Юрий Игнат объяснил, что у россиян может работать производство оружия. Правда, на ограниченных ресурсах. В частности, из-за санкций.
Но не забываем о прифронтовых регионах, о том, что противник имеет старые советские ракеты Х-22, С-300,
– заявил Юрий Игнат.
По словам спикера, именно поэтому враг не снизит интенсивность боевых действий в прифронтовых регионах ракетами.
Кроме того, спикер Воздушных сил ВСУ ответил на вопрос, накапливает ли Россия оружие для новой массированной атаки, или будет прибегать к точечным ударам.
Точечные не точечные, но будут наносить (удары – 24 Канал) по тем целям, которые они будут выбирать. Поэтому готовность должна быть постоянной и нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги,
– заявил Юрий Игнат.
Россия атаковала Украину дронами
- В ночь на 6 марта россияне выпустили по Украине 15 дронов-камикадзе иранского производства. Речь идет о Shahed-136 и Shahed-131. Их российские оккупанты запустили с северного направления, то есть из Брянской области России.
- Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что Вооруженные Силы Украины сбили 13 дронов. Из них 12 – силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ, один – подразделениями ПВО других составляющих сил обороны Украины.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что оккупанты хотели атаковать критические объекты Днепропетровской области. К счастью, наша ПВО сбила все 4 запущенных вражеских дрона.
- Кроме того, выпускали "Шахиды" в направлении Киева. Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что ВСУ сбили все воздушные цели.