Как сообщают российские СМИ, 25 сентября глава Кремля выступил с новым заявлением в отношении русскоязычного населения за рубежом.

Обвинения в адрес Запада и риски для Прибалтики

Российский диктатор публично цинично заверил, что Россия "никогда не применяла и не собирается применять" никаких других средств воздействия, кроме юридических и дипломатических.

Мы будем и впредь бороться за права наших соотечественников, но в рамках международного права,

– сказал Путин.

В то же время он традиционно обвинил западные государства в попытках эскалации и в очередной раз прибег к враждебной риторике в отношении Украины.

"Нагнетание со стороны определенных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним. Они хотят и впредь использовать Украину и украинцев в качестве пушечного мяса, а Украину – в качестве государства", – добавил диктатор.

Отметим, что аналогичные тезисы о защите россиян за рубежом Россия на протяжении многих лет использовала в качестве обоснования для военной агрессии и аннексии, например, украинских территорий.

К слову, вопреки своему заявлению Путин также заявил, что его государство не готовится к войне с другими европейскими странами, поскольку, мол, для этого "нет мотивов и оснований". Он добавил, что в странах Евросоюза многие ожидают нападения со стороны России, тогда как Москва, по его словам, таких планов не имеет.