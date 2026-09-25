Як передають росЗМІ, очільник Кремля 25 вересня вийшов з новою заявою щодо російськомовного населення за кордоном.

Звинувачення на адресу Заходу та ризики для Балтії

Російський диктатор публічно цинічно запевнив, що Росія "ніколи не застосовувала та не й збирається застосовувати" жодних інших засобів впливу, окрім юридичних та дипломатичних.

Продовжуватимемо й надалі боротися за права наших співвітчизників, але у міжнародному правому полі,

– сказав Путін.

Водночас він традиційно звинуватив західні держави у спробах ескалації та вчергове використав ворожу риторику щодо України.

"Нагнітання з боку певних кіл, налаштованих агресивно, можна пояснити лише одним. Вони хочуть і надалі використовувати Україну та українців як гарматне м'ясо, а Україну як державу", – додав диктатор.

Зазначимо, аналогічні тези про захист росіян за кордоном Росія протягом багатьох років використовувала як підґрунтя для військової агресії та анексії, наприклад, українських територій.

До слова, всупереч своїй заяві Путін також заявив, що його держава не готується до війни з іншими європейськими країнами, оскільки, мовляв, для цього "немає мотивів і підстав". Він додав, що в країнах Євросоюзу багато хто очікує нападу Росії, тоді як Москва, за його словами, таких планів не має.