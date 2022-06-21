Угроза вторжения Беларуси в Украину: почему Лукашенко сотрясает воздух

В последние дни Александр Лукашенко как никогда разродился отборной шизофренией на тему угроз Беларуси со стороны НАТО, Польши и Украины. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Подобная активность белорусского тирана заставила забеспокоиться о том, что Москва и вправду дожала Минск и подталкивает задействовать белорусскую армию против Украины. Однако, это не так.

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Угроза вторжения Беларуси

На сегодняшний день вероятность того, что армия Беларуси вторгнется в Украину – минимальна. И на то есть вполне объективные причины.

Во-первых, армия Беларуси – это всего 20 "боеспособных" БТГр. Причем "боеспособных" исключительно по меркам самой же Беларуси.

Ведь у белорусской армии нет боевого опыта участия в современных войнах, особенно в наступательных операциях. Это бумажная армия с паркетными генералами и практически всем офицерским составом.

Во-вторых, 24 февраля 2022 года на северный плацдарм, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области с территории Беларуси вторглось 40 БТГр российской армии. Причем наиболее боеспособных, профессиональных подразделений с современным вооружением. И каков был итог вторжения в этом направлении? Уничтожение оккупантов и их бегство месяц спустя.

По словам Коваленко, вероятность вторжения Беларуси в Украину – минимальна / Фото Getty Images

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То есть, у Беларуси нет как необходимого ресурса для вторжения в Украину, так и элементарного опыта проведения подобного рода действий. И в белорусском генералитете это прекрасно понимают, равно как и то, чем это может закончиться для белорусской армии – уничтожением.

Именно по этой причине Александр Лукашенко выполняет роль сотрясателя воздуха, но совершающего действия. Сотрясать воздух можно до бесконечности, а вот совершая действие, ты либо имеешь шанс совершать последующие, либо тебе наступает конец. И в случае с Украиной белорусский диктатор окажется именно во втором положении, а не в первом.

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