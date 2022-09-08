Как спастись от "грязной бомбы", ядерной атаки или аварии на АЭС

россия все время угрожает всему миру применением ядерного оружия. Мы не знаем, дойдет ли до этого дело. Но нужно знать, как уберечь себя и близких в случае применения "грязной бомбы", ядерной атаки или аварии на АЭС. Далее – в блоге Центра стратегических коммуникаций для сайта 24 канала.

Главные правила спасения

Ядерное оружие является оружием массового поражения. Ядерные заряды могут быть размещены на разных типах ракет, торпед, бомб и артиллерийских снарядов, которыми россия постоянно обстреливает нашу территорию. Понять, что это ядерное оружие, можно только после непосредственного взрыва и получения данных о радиоактивном загрязнении территории.

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Радиологическое рассеивающее устройство или, как его называют, "грязная бомба", фактически является взрывчаткой с радиоактивным материалом. При детонации радиоактивные вещества распространяются взрывной волной.

В случае ядерной атаки, использование "грязной бомбы" или взрыва на АЭС : услышав сирену, направляйтесь в укрытие.

Включите радио, телевидение или воспользуйтесь интернетом для получения уведомления о соответствующей угрозе и дальнейших действиях.

Оперативную информацию должны сообщить ГСЧС, Генштаб, полиция или местные власти на страницах их официальных сайтов или соцсетей либо в официальных каналах в вайбере или телеграмме. Если интернет-связь будет нестабильной, можно использовать облегченные версии соцсетей (Facebook Lite, Messenger Lite).

Однако есть большая вероятность, что в зоне поражения совсем не будет работать интернет и средства связи, будет отсутствовать электроснабжение. Поэтому заранее позаботьтесь о наличии радиоприемника с питанием от батареек. Это может быть единственным средством связи в чрезвычайной ситуации.

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Если ядерный взрыв застал вас на улице

Заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, вспышковой слепотой и ожогом глаз.

Ложитесь на землю. Попытайтесь найти в секундной доступности углубление или выступ, за которым можно скрыться от ударной волны и обломков.

Попытайтесь закрыть все открытые части тела: лягте ногами в сторону взрыва, лицом вниз, подложите руки под себя, чтобы защитить их от ожогов и травм.

По возможности прикройте уши наушниками – это защита от баротравмы.

Прикройте рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышите через них. Однако эти средства не могут полностью защитить от внутреннего облучения. Поэтому важно как можно быстрее попасть в укрытие.

Главный критерий поиска укрытия – минутная доступность. Если рядом нет специально оборудованного хранилища, лучше подойдет подвал или центр больших бетонных зданий с минимальным количеством окон и дверей. Зоны здания, где спрятаться безопаснее всего, смотрите на иллюстрации.



Места для безопасного укрытия при ядерной катастрофе / Инфографика US Department of Homeland Security Ready.gov

Прежде чем попасть в укрытие, снимите верхний слой одежды. Это может устранить до 90% радиоактивного загрязнения и уменьшит время, в течение которого вы находитесь под влиянием облучения. Чтобы предотвратить рассеивание радиоактивной пыли, будьте очень осторожны, снимая одежду, старайтесь избежать контакта кожи с загрязненной одеждой. Положите одежду в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер. Лучшим вариантом будет переодеться полностью и как можно быстрее провести дезактивацию (см. пункт 11).

Убедитесь, что в помещение, которое вы используете в качестве укрытия, не попадает воздух извне. Закройте все окна, двери, вентиляционные проемы, выключите кондиционер и обогреватель. По возможности перейдите в комнату, где нет окон.

Удалитесь от других людей в помещении, не прикасайтесь к ним. Вы можете вызвать радиоактивное загрязнение друг друга.

Не ешьте и не касайтесь ничего, что могло получить радиоактивное загрязнение.

Проведите дезактивацию – меры по очистке от радиационного загрязнения тела, помещения, поверхностей и предметов, с которыми вы контактируете.

– меры по очистке от радиационного загрязнения тела, помещения, поверхностей и предметов, с которыми вы контактируете. Для смывания радиоактивного загрязнения с кожи и поверхностей можно использовать водопроводную воду, если не было официальных сообщений о запрещении ее использования.

Рекомендуется принять прохладный душ с использованием моющих средств. Избегайте сильного трения кожи, это может привести к повреждению кожи и попаданию радионуклидов в организм.

Если нет возможности принять душ, омойте все открытые участки кожи, особенно руки и лицо. Используйте мыло и большое количество воды. Не трите кожу в местах, где есть царапины или раны, чтобы предотвратить попадание радионуклидов в организм. Если у вас совсем нет доступа к воде, воспользуйтесь влажной салфеткой, чистой влажной тканью или влажным бумажным полотенцем. Тщательно протрите все открытые участки кожи.

Поверхности и предметы протрите влажной тряпкой или салфеткой. Это обязательно, не зависимо от того, какое помещение вы используете в качестве укрытия.

По возможности наденьте чистую, плотную максимально закрытую одежду, которая не могла подвергнуться радиоактивному загрязнению.

Найдите источник информации (радио, телевизор, интернет). Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радиоприемник или другое средство связи.

Оставайтесь в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации.

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