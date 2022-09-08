Как спастись от "грязной бомбы", ядерной атаки или аварии на АЭС
россия все время угрожает всему миру применением ядерного оружия. Мы не знаем, дойдет ли до этого дело. Но нужно знать, как уберечь себя и близких в случае применения "грязной бомбы", ядерной атаки или аварии на АЭС. Далее – в блоге Центра стратегических коммуникаций для сайта 24 канала.
Главные правила спасения
Ядерное оружие является оружием массового поражения. Ядерные заряды могут быть размещены на разных типах ракет, торпед, бомб и артиллерийских снарядов, которыми россия постоянно обстреливает нашу территорию. Понять, что это ядерное оружие, можно только после непосредственного взрыва и получения данных о радиоактивном загрязнении территории.
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Радиологическое рассеивающее устройство или, как его называют, "грязная бомба", фактически является взрывчаткой с радиоактивным материалом. При детонации радиоактивные вещества распространяются взрывной волной.В случае ядерной атаки, использование "грязной бомбы" или взрыва на АЭС главное правило остается неизменным: услышав сирену, направляйтесь в укрытие.
Включите радио, телевидение или воспользуйтесь интернетом для получения уведомления о соответствующей угрозе и дальнейших действиях.
Оперативную информацию должны сообщить ГСЧС, Генштаб, полиция или местные власти на страницах их официальных сайтов или соцсетей либо в официальных каналах в вайбере или телеграмме. Если интернет-связь будет нестабильной, можно использовать облегченные версии соцсетей (Facebook Lite, Messenger Lite).
Однако есть большая вероятность, что в зоне поражения совсем не будет работать интернет и средства связи, будет отсутствовать электроснабжение. Поэтому заранее позаботьтесь о наличии радиоприемника с питанием от батареек. Это может быть единственным средством связи в чрезвычайной ситуации.
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Если ядерный взрыв застал вас на улице
- Заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, вспышковой слепотой и ожогом глаз.
- Ложитесь на землю. Попытайтесь найти в секундной доступности углубление или выступ, за которым можно скрыться от ударной волны и обломков.
- Попытайтесь закрыть все открытые части тела: лягте ногами в сторону взрыва, лицом вниз, подложите руки под себя, чтобы защитить их от ожогов и травм.
- По возможности прикройте уши наушниками – это защита от баротравмы.
- Прикройте рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышите через них. Однако эти средства не могут полностью защитить от внутреннего облучения. Поэтому важно как можно быстрее попасть в укрытие.
- Главный критерий поиска укрытия – минутная доступность. Если рядом нет специально оборудованного хранилища, лучше подойдет подвал или центр больших бетонных зданий с минимальным количеством окон и дверей. Зоны здания, где спрятаться безопаснее всего, смотрите на иллюстрации.
Места для безопасного укрытия при ядерной катастрофе / Инфографика US Department of Homeland Security Ready.gov
- Прежде чем попасть в укрытие, снимите верхний слой одежды. Это может устранить до 90% радиоактивного загрязнения и уменьшит время, в течение которого вы находитесь под влиянием облучения. Чтобы предотвратить рассеивание радиоактивной пыли, будьте очень осторожны, снимая одежду, старайтесь избежать контакта кожи с загрязненной одеждой. Положите одежду в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер. Лучшим вариантом будет переодеться полностью и как можно быстрее провести дезактивацию (см. пункт 11).
- Убедитесь, что в помещение, которое вы используете в качестве укрытия, не попадает воздух извне. Закройте все окна, двери, вентиляционные проемы, выключите кондиционер и обогреватель. По возможности перейдите в комнату, где нет окон.
- Удалитесь от других людей в помещении, не прикасайтесь к ним. Вы можете вызвать радиоактивное загрязнение друг друга.
- Не ешьте и не касайтесь ничего, что могло получить радиоактивное загрязнение.
- Проведите дезактивацию – меры по очистке от радиационного загрязнения тела, помещения, поверхностей и предметов, с которыми вы контактируете.
- Для смывания радиоактивного загрязнения с кожи и поверхностей можно использовать водопроводную воду, если не было официальных сообщений о запрещении ее использования.
- Рекомендуется принять прохладный душ с использованием моющих средств. Избегайте сильного трения кожи, это может привести к повреждению кожи и попаданию радионуклидов в организм.
- Если нет возможности принять душ, омойте все открытые участки кожи, особенно руки и лицо. Используйте мыло и большое количество воды. Не трите кожу в местах, где есть царапины или раны, чтобы предотвратить попадание радионуклидов в организм. Если у вас совсем нет доступа к воде, воспользуйтесь влажной салфеткой, чистой влажной тканью или влажным бумажным полотенцем. Тщательно протрите все открытые участки кожи.
- Поверхности и предметы протрите влажной тряпкой или салфеткой. Это обязательно, не зависимо от того, какое помещение вы используете в качестве укрытия.
- По возможности наденьте чистую, плотную максимально закрытую одежду, которая не могла подвергнуться радиоактивному загрязнению.
- Найдите источник информации (радио, телевизор, интернет). Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радиоприемник или другое средство связи.
- Оставайтесь в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации.
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Если ядерный взрыв застал вас в помещении
- Убедитесь, что воздух не попадает в помещение. Закройте все окна, двери, вентиляционные проемы, выключите кондиционер и обогреватель. По возможности перейдите в комнату, где нет окон.
- Оставайтесь в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации. Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радиоприемник или другое средство связи.
- Не ешьте и не касайтесь ничего, что могло получить радиоактивное загрязнение.
- Если члены вашей семьи на момент взрыва были в другом укрытии, они должны остаться там, пока не будет позволено покинуть его.
- Держите своих домашних животных внутри укрытия.
- Не используйте водопроводную воду до получения соответствующего сообщения о ее безопасности.
Если ядерный взрыв застал вас в пути
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Заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, вспышковой слепотой и ожогом глаз.
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Остановите автомобиль на безопасной части дороги.
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Закройте все окна, двери, люки и отверстия, перекройте поток воздуха извне.
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Примите защитную позу (закройте голову руками и опустите локти на колени).
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По возможности, прикройте уши наушниками – это защита от баротравмы.
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Прикройте рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышите через них, пока не окажетесь в укрытии: это должно защитить вас от попадания радионуклидов в организм.
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После взрыва немедленно нужно найти укрытие. Главный критерий – минутная доступность. Если рядом нет специально оборудованного хранилища, лучше подойдет подвал или центр больших бетонных зданий с минимальным количеством окон и дверей.
Первая помощь пострадавшему от ядерного взрыва
При оказании помощи пострадавшему в первую очередь необходимо удалить радиоактивные вещества с его одежды (раздеть или попросить раздеться) и обработать кожу теплой водой с мылом.
Удаление одежды, очищение кожи, ран, отверстий тела необходимо для предотвращения попадания радионуклидов в организм и уменьшения дозы облучения пострадавшего и окружающих. При оказании помощи пострадавшему следует максимально использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, одноразовые комбинезоны и респираторы. После оказания помощи пострадавшему проведите дезактивацию самому себе.
- Очистка ран. Если человек получил какие-либо ранения во время ядерного взрыва, то через них радиоактивные вещества могут попасть внутрь организма. Поэтому необходимо провести следующую процедуру: накрыть кожу вокруг открытых ран водонепроницаемыми повязками, чтобы ограничить распространение радиоактивного загрязнения на другие участки тела; осторожно промыть раны большим количеством воды или физраствора.
- Очистка ушей и носа. Осторожно протрите уши и нос увлажненным стерильным аппликатором с ватным наконечником.
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Обработка ротовой полости и глаз. При попадании радиоактивных веществ через рот следует немедленно почистить зубы зубной пастой и несколько раз ополоснуть рот 3% раствором лимонной кислоты. При поражении миндалин целесообразно ополоснуть горло 3% раствором перекиси водорода. Глаза же необходимо осторожно промыть большим количеством физиологического раствора или воды.
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Очистка волос. Попросите пострадавшего промыть волосы теплой водой с мягким мылом или шампунем. Воду, которой мыли волосы, нельзя использовать для мытья других частей тела. Избегайте попадания загрязненной сточной воды в глаза, уши, нос или рот. Высушите волосы чистыми полотенцами.
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Транспортировка пострадавшего. Заверните загрязненные участки или всего пострадавшего в два слоя простыни. Следите за температурой тела пострадавшего. После транспортировки медики, принявшие пострадавшего, должны провести осмотр и дезактивацию транспортного средства и оборудования, а также утилизировать все загрязненное.
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Симптомы радиационного облучения
Первичная лучевая реакция длится до 3 суток после поражения. Ее проявления: раздражительность, общая слабость, тошнота, рвота, головные боли, повышение температуры тела, возбуждение, а затем угнетение психической деятельности.
Скрытый период отсутствует при тяжелых формах. Обычно длится от 3 суток до года. У пострадавшего наблюдается улучшение самочувствия, однако ощущает общую слабость, снижение аппетита, проблемы с дефекацией и иногда нарушение сна.Разгар болезни происходит от двух недель с момента поражения. Далее – индивидуально. У больного могут быть следующие симптомы: головная боль, бессонница, тошнота, общая слабость, желудочно-кишечные расстройства с сильными болями в животе, температура тела до 38 – 40 градусов, множественные точечные кровоизлияния на коже и слизистых, кровотечения внутренних органов (легочные желудочно-кишечные, почечные), выпадение волос на второй – третьей неделе, инфекционные осложнения (ангина, пневмония, абсцесс легких и общее заражение крови – сепсис).
Симптомы радиационного облучения
оккупанты постоянно создают угрозу радиационных аварий на украинских АЭС. Поэтому ознакомьтесь с планом действий для населения в случае радиационной аварии на АЭС.
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Услышав сигнал тревоги, оповещающий о чрезвычайной ситуации, немедленно включите радио, телевизор или интернет и прослушайте сообщение. Эту информацию ГСЧС, армия, полиция или местные органы управления должны сообщить на официальных страницах их сайтов или соцсетей или в официальных каналах в вайбере, фейсбуке или телеграмме.
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Существует большая вероятность того, что в зоне поражения совсем не будет работать интернет и средства связи, будет отсутствовать электроснабжение. Поэтому заранее позаботьтесь о наличии радиоприемника с питанием от батареек. Это может быть единственным средством связи в чрезвычайной ситуации.
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Если в вашей местности находится АЭС и на ней произошла авария, оставайтесь в помещении или немедленно зайдите в него, если вы на улице. Лучше всего – в укрытие или подвал. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне здания, поэтому нужно держаться подальше от стен и крыши.
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Быстро наденьте респиратор или ватно-марлевую повязку; если их нет, прикройте нос и рот полотенцем, платком или шарфом.
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Закройте и заблокируйте все окна, двери и вентиляционные проемы в помещении и не подходите к ним без необходимости; выключите кондиционер и обогреватели.
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Заранее позаботьтесь о запасе воды в герметичных емкостях так, чтобы хватило на несколько дней. Заверните продукты в пленку и положите в холодильник или в шкаф.
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Следите за дальнейшими сообщениями от ГСЧС, армии, полиции или местных органов управления. Они сообщат о необходимости йодной профилактики, эвакуации и правилах безопасности.
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Полезные приложения для информирования о чрезвычайных ситуациях: "Тривога" (разработчик – Минцифры), "єТривога" (разработан украинскими IT-волонтерами в Польше), "Київ Цифровий" (только для жителей столицы).
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Произведите йодопрофилактику.
Йодопрофилактика заключается в однократном приеме таблетированного йодида калия. Второй прием предусмотрен при пролонгированном (более 24 часов) или повторном воздействии и если человек употреблял загрязненную пищу или воду.
Дозировка йодида калия (таблетки):
- младенцы от рождения до 1 месяца – 16 милиграмм;
- дети (от 1 месяца до 3 лет) – 32 миллиграмма;
- дети (от 3 до 12 лет) – 62,5 милиграмма;
- подростки (от 12 до 18 лет), беременные, кормящие матери и взрослые (до 40 лет) – 125 миллиграммов.
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Что делать, если во время радиационной аварии вам нужно будет выйти из укрытия
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Покидать укрытие можно только после официального разрешения ГСЧС, органов исполнительной власти или других официальных учреждений.
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Используйте респиратор, наденьте максимально закрытую и плотную одежду, плащ, резиновую обувь и перчатки.
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Не раздевайтесь на улице, не садитесь на землю, не купайтесь в открытых водоемах, не собирайте грибы или лесные ягоды, не курите.
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По возвращении домой снимите верхний слой одежды. Это может устранить до 90% радиоактивного загрязнения и уменьшит время, в течение которого вы находитесь под воздействием радиации. Чтобы предотвратить рассеивание радиоактивной пыли, будьте очень осторожны, снимая одежду, старайтесь избежать контакта кожи с загрязненной одеждой. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держите его подальше от людей и домашних животных.
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Если есть возможность, проведите дезактивацию, выполнив те же действия, что и при проведении дезактивации в случае ядерного взрыва.
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Наденьте чистую, максимально закрытую и плотную одежду.
Как безопасно питаться и пить воду во время радиационной аварии или после ядерной атаки
Безопасна для употребления пища, которая не контактировала с радиоактивными веществами: еда в герметичных контейнерах (банках, бутылках, коробках и прочее) и еда в холодильнике или морозильной камере.
Перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тряпкой или чистым полотенцем. Также перед использованием протрите столы и посуду влажной тряпкой или чистым полотенцем. Протрите миски и коврики для домашних животных. Тряпку, которой вы очищали посуду и поверхности, положите в пакет или пластиковую коробку, которая герметично закрывается. Желательно наклеить на них этикетку с предупреждением о радиации и хранить в недоступном для детей или домашних животных месте.
Не собирайте и не употребляйте пищу из своего сада, огорода или находившуюся на улице, пока не получите официальное сообщение, что это безопасно.
Только бутылированная вода безопасна для употребления, пока не будет проведена проверка водопроводной воды на загрязнение. Кипячение не избавляет от радиоактивных веществ. Вы должны иметь воду в бутылках, которой запаслись заранее. ГСЧС или органы исполнительной власти сообщат о безопасности водопроводной воды.
Как подготовиться к радиационной аварии в вашем регионе
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Заранее позаботьтесь о запасе воды в герметичных емкостях так, чтобы хватило на несколько дней.
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Позаботьтесь о запасе продуктов на случай чрезвычайной ситуации.
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Имейте наготове тревожный чемодан.
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Позаботьтесь о том, чтобы быть на связи и иметь доступ к информации, когда произойдет чрезвычайная ситуация.
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Применение "грязных бомб": какая опасность и какие способы спасения
Не следует исключать применение россиянами "грязных бомб" во время войны. Эти бомбы еще называют "оружием террористов". Поскольку такие бомбы являются инструментом устрашения, то их могут применять на территориях, где нет активных боевых действий и высокая плотность населения."Грязная бомба" – это смесь взрывчатки, например динамита, и радиоактивных веществ. Другое название такой бомбы – радиологическое рассеивающее устройство (РРП).
Не следует путать его с ядерным оружием. "Грязная бомба" не может создать ядерный взрыв как ядерное оружие, хотя и может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах и на ограниченные расстояния. Главная опасность "грязных бомб" – это взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди.
Испытать радиационное воздействие могут в первую очередь те, кто оказался в эпицентре взрыва. На больших расстояниях от места взрыва опасность есть только в случае, когда люди вдыхают пыль, едят загрязненную пищу или пьют загрязненную воду.
Поэтому правила спасения при применении "грязной бомбы" такие же, как и во время радиационной аварии на АЭС: направляйтесь в укрытие, оставайтесь в укрытии, слушайте дальнейшие указания от органов власти, ГСЧС или полиции.
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