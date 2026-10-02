Как сообщила Пограничная полиция Молдовы, на место происшествия незамедлительно были направлены специализированные подразделения Министерства внутренних дел для проведения необходимых проверок территории и помещений комплекса.
Что известно о заминировании
В связи с угрозой возможны оперативные изменения и задержки в расписании авиарейсов.
Правоохранители призвали пассажиров, у которых запланированы вылеты, отслеживать текущий статус с помощью онлайн-табло аэропорта.
Пограничная полиция призывает граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников экстренных служб во время проверочных мероприятий.
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