Як повідомила Прикордонна поліція Молдови, на місце події негайно направили спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ для проведення необхідних перевірок території та приміщень комплексу.
Що відомо про замінування
У зв'язку з загрозою можливі оперативні зміни та затримки в розкладі авіарейсів.
Правоохоронці закликали пасажирів, які мають заплановані вильоти, відстежувати поточний статус за допомогою онлайн-табло аеропорту.
Прикордонна поліція закликає громадян зберігати спокій та дотримуватися інструкцій працівників екстрених служб під час перевірочних заходів.
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