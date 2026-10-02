Як повідомила Прикордонна поліція Молдови, на місце події негайно направили спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ для проведення необхідних перевірок території та приміщень комплексу.

Що відомо про замінування

У зв'язку з загрозою можливі оперативні зміни та затримки в розкладі авіарейсів.

Правоохоронці закликали пасажирів, які мають заплановані вильоти, відстежувати поточний статус за допомогою онлайн-табло аеропорту.

Прикордонна поліція закликає громадян зберігати спокій та дотримуватися інструкцій працівників екстрених служб під час перевірочних заходів.

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