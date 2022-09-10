Ситуация, как в начале февраля – оппозиционер об угрозе нападения с беларуси

В беларуси продолжили военные учения, направленные на отбитие захваченных территорий. Лукашенко видит, что россияне не достигают поставленных целей.

Об этом для 24 канала рассказал основатель первого военного братства беларуси, оппозиционер Сергей Бульба.

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"Россияне в беларуси рассказывают белорусским военным, что у них все по плану. Однако периодически приходят сигналы, которые были в начале полномасштабного вторжения в феврале", – сказал Бульба.

Нет передвижения российских войск

По словам оппозиционера, в беларуси вдруг появились взводные комендатуры. Такая ситуация была перед новым российским вторжением, когда белорусская комендатура стояла между своими блок-постами.

Но этой информации уже несколько дней и пока никакого развития нет. Нет передвижения русских войск. Есть подозрения, что у россиян в беларуси заканчиваются ракеты, которые могут лететь далеко,

– отметил Бульба.

Он добавил, что в аэродром под Гомелем в Зябровке оккупанты стягивали много зенитно-ракетных комплексов и, соответственно, ракет к ним. Однако надо понимать, что хоть они применяют ракеты С-300, но не по той мощности, которую россиянам хочется.

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Какова цель военных учений

Белорусский оппозиционер рассказал, что в учениях на брестском полигоне принимает участие сборная группа. Военных собрали из разных подразделений. Там есть танковые и подразделения реактивной артиллерии.

"Легенда такая, что они отрабатывают якобы условный враг напал на беларусь и забрал кусок территории. Задача – эффективнее вытеснить врага с этой территории. Ту же тактику могут применить и на чужой территории. Это перенос оборонной тактики в наступательную", – сказал Бульба.

Он добавил, что также в стране симптом, что лукашенко создал группировку силовиков. Для них со всей страны собирали известных инструкторов и сейчас нет информации о том, что происходит там.

Обратите внимание – белорусский оппозиционер о военных учениях: смотрите видео