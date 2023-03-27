Поехали не зарабатывать для ВСУ, а сбежали: что грозит артистам-предателям

С начала полномасштабного вторжения в Украине введен правовой режим военного положения и закрыты границы для мужчин, однако некоторые категории граждан все же могут выезжать в зарубежные страны на непродолжительное время. В частности, артисты, которые дают концерты в поддержку ВСУ.

Не так давно разгорелся скандал с участием комика Андрея Щегеля, который пересек государственную границу якобы ради концертной деятельности, однако фактически сбежал из страны и возвращаться не собирается. Юрист Владислав Юрчак в комментарии 24 Каналу объяснил, что угрожает этому артисту и другим так поступившим гражданам.

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"Прямой ответственности нет"

Как известно, если происходит превышение сроков пребывания определенного лица за границей и/или изменение цели выезда за границу, Мининфраструктуры и военные администрации отменяют свое решение о разрешении на выезд за пределы государства. Происходит это в течение 7 рабочих дней с момента установления факта правонарушения.

Собственно, если Щегель не вернется в Украину в срок, ему отменяют разрешение на пересечение границы.

На сегодня (23 марта 2023 года – 24 Канал) отсутствуют какие-либо прямые санкции в отношении таких нарушителей. В частности, нет никакой прямой ответственности, ни административной, ни уголовной,

– констатировал Владислав Юрчак.

Он добавил, что привлечь к ответственности такого гражданина как, например, Щегель возможно только, когда он при пересечении границы использовал поддельные документы, а также умышленно уклонялся от призыва на военную службу. Однако на практике доказать последнее достаточно сложно.

Бегство от армии карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет согласно нынешнему законодательству.

Для наличия состава соответствующего преступления между незаконным пересечением границы и уклонением от мобилизации должна существовать прямая связь. Именно поэтому, по моему мнению, ситуация со Щегелем – яркий пример необходимости введения ответственности для псевдоартистов, волонтеров и спортсменов. Такую позицию, в конце концов, поддерживает и Минкульт в своем комментарии по ситуации с Андреем Щегелем,

– отметил Юрчак.

Все детали скандала с комиком Щегелем: смотрите видео

Вспомним напоследок, что в начале марта Щегель все же извинялся за свои цинические заявления в сторону Украины и относительно того, что сбежал из родного государства во время широкомасштабной войны. Однако вместе с тем он также заявил, что из него сделали врага. Это, по мнению комика, совсем несправедливо.