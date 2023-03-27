Не так давно розгорівся скандал за участі коміка Андрія Щегеля, який перетнув державний кордон нібито задля концертної діяльності, однак фактично втік з країни та повертатися не збирається. Юрист Владислав Юрчак в коментарі 24 Каналу пояснив, що загрожує цьому артисту та іншим громадянам, які так вчинили.

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"Прямої відповідальності немає"

Як відомо, якщо відбувається перевищення термінів перебування певної особи за кордоном та/або змінення мети цією особою виїзду за кордон, Мінінфраструктури та військові адміністрації скасовують своє рішення про дозвіл на виїзд за межі держави. Відбувається це протягом 7 робочих днів з моменту встановлення факту правопорушення.

Власне, якщо Щегель не повернеться до України у визначений термін, йому скасовують дозвіл на перетин кордону.

Станом на сьогодні (23 березня 2023 року – 24 Канал) відсутні будь-які прямі санкції щодо таких порушників. Зокрема, немає жодної прямої відповідальності, ані адміністративної, ані кримінальної,

– констатував Владислав Юрчак.

Він додав, що притягнути до відповідальності такого громадянина як, наприклад, Щегель можливо лише, коли він під час перетину кордону використовував підроблені документи, а також зумисне ухилявся від призову на військову службу. Однак на практиці довести останнє досить важко.

Зверніть увагу! Втеча від армії карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років згідно з теперішнім законодавством.

Для наявності складу відповідного злочину між незаконним перетином кордону та ухиленням від мобілізації повинен існувати прямий зв'язок. Саме тому, на мою думку, ситуація із Щегелем – яскравий приклад у необхідності введення відповідальності для псевдо артистів, волонтерів і спортсменів. Таку позицію, зрештою підтримує і Мінкульт у своєму коментарі щодо ситуації з Андрієм Щегелем,

– зазначив Юрчак.

Усі деталі скандалу з коміком Щегелем: дивіться відео

Згадаємо наостанок, що на початку березня Щегель все ж перепрошував за свої цинічні заяви в бік України та стосовно того, що втік з рідної держави під час широкомасштабної війни. Однак разом з тим він також заявив, що з нього зробили ворога. Це, на думку коміка, зовсім несправедливо.