Угрожает нацбезопасности: Эстония отказала в визе российскому журналисту

Эстония решила не выдавать визу российскому журналисту. Ведь того в Евросоюзе считаю лицом, угрожающим безопасности.

Речь идет об Анатолии Самохвалове. Он собирался ехать в Таллинн на чемпионат Европы по фигурному катанию.

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Эстония не пустила российского журналиста: подробности

Эстония отказалась выдавать визу журналисту "РИА Новости" Анатолию Самохвалову.

Тот собирался ехать в Таллинн для якобы освещения чемпионата Европы по фигурному катанию.

Однако эстонские власти не пустили его – из-за вероятной угрозы безопасности.

Одно или более государств (Шенгенской зоны – 24 канал) считают, что вы создаете угрозу для общественного порядка или внутренней безопасности,

– говорится в обосновании.

В российском министерстве иностранных дел отреагировали: мол, "что-то не так с внутренней безопасностью Эстонии".

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