В УПЦ МП угрожают и говорят, что "Епифаний не имеет разрешения на службу в Лавре": что известно

Представители столичного патриархата считают, что законно могут воспользоваться храмами на местности Лавры до конца войны. Они хотят совершать богослужения на Рождество.

Об этом заявили в информационно-просветительском отделе УПЦ МП. Отметили, что противоправным является одностороннее прерывание руководством заповедника "Киево-Печерская лавра" договора аренды.

К теме Нашли российские флаги и агитки объединения Медведчука: СБУ провела обыски в УПЦ МП

В УПЦ МП также сказали, что из-за якобы незаконных действий руководства заповедника, которое, по их словам, не допускает духовенство и верующих УПЦ МП в храмы на Рождество, подали иск в суд. Отмечают – имеют право пользоваться Успенским собором и Трапезной храма в соответствии с соглашениями 2016 года.

Обвинили в нарушении прав

В Московском патриархате сказали, что в соответствии с постановлением № 634 "Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения" вправе находиться на территории заповедника до конца военного положения и в течение 4 месяцев с даты прекращения или отмены военного положения. Кроме того, считают, что даже если заповедник не хотел продлевать действие соглашения, то должен был сообщить об этом за 30 дней до даты окончания договоров.

Если Минкультуры и заповедник имеют другую позицию, то могут доказать свою правоту в суде, а до этого пользование мужским монастырем Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра Успенским Собором и Трапезной церковью правомерно и законно,

– написали в УПЦ МП.

Они сказали, что руководство специально повесило на двери цепи с замками. По мнению Московского патриархата, действия руководства заповедника нарушают фундаментальные права и свободы верующих Украины.

К чему призывали московские священники

УПЦ МП обратились с призывом к администрации Лаврского заповедника. Они надеются, что на территорию заповедника не пустят настоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, желающего провести богослужение 7 января.

Московский патриархат отметил, что руководство национального заповедника не подтвердило правовые основания пользования помещениями лавры ПЦУ. Следовательно, они надеются, что никто "не допустит произвола на охранной музейной территории".

"В противном случае само же руководство будет нести уголовную ответственность за возможные убытки, связанные с использованием… архитектурного памятника XII века, которым является Успенский собор Лавры", – угрожают в УПЦ МП.

Московские священники считают, что Православная церковь Украины вводит людей в заблуждение, шантажирует и распространяет фейки.

ПЦУ имеет разрешение на служение

Прес-служба Православной церкви Украины 4 января рассказывает, что митрополит Епифаний 7 января хочет провести рождественское богослужение в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. В УПЦ МП назвали это "попыткой силового захвата".

В Министерстве культуры и информационной политики отреагировали заявления Московского патриархата. Отметили, что 5 января было итоговое заседание комиссии по приему передачи Успенского Собора и Трапезной церкви в государственное учреждение. Директор заповедника Александр Рудник сказал, что по состоянию на 11:41 5 января запросов и распоряжений о проведении богослужений ПЦУ не поступало.

"Однако во второй половине дня 5 января 2023 поступило обращение от Управления Киевской Митрополии ПЦУ о проведении богослужений в Успенском соборе 7 января 2023. Рассмотрев обращение и учитывая разрешение МКИП, заповедник предоставил разрешение на богослужение 7 января", – сообщили в Министерстве культуры.

Добавили, что ПЦУ имеет соглашение о пребывании в Лавре.