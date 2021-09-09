Угрожают увольнением: жителей ОРДЛО заставляют голосовать на выборах в Госдуму

9 сентября 2021 , 22:40
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Источник:

"Дом"

Жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму России. Тем, кто отказываются от волеизъявления, угрожают штрафами и увольнениями.

Об этом сообщили уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что оккупационные власти оказывают давление только на тех, кто получил паспорт России.

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По словам Денисовой, на рабочих местах сотрудников бюджетной сферы заставляют отчитываться о регистрации на участие в выборах.

С августа открыли 396 информационных центров, которые дают разъяснения гражданам Украины, имеющим теперь паспорта России, как же им проголосовать. Украинцам, которые живут на оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, выдали уже около 600 тысяч паспортов,
– напомнила украинский омбудсмен.

Она пояснила, что свои паспорта Россия раздает в первую очередь:

  • учителям,
  • медицинским работникам,
  • людям, которые работают в этих органах "власти".

"Они вынуждены, ведь где-то работать им нужно для того, чтобы прокормить свою семью",  –  подчеркнула Денисова.

Выборы в ОРДЛО: главное

  • Выборы в Госдуму России состоятся 19 сентября 2021 года. Перед этим Кремль активно выдавал российские паспорта на временно оккупированных территориях.
  • В то же время Украина выражает решительный протест из-за разбрасывания Россией паспортами. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович убежден, что российские выборы на Донбассе являются причиной, для усиления санкции против Москвы.
Автор: Альона Захарова