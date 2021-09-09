Угрожают увольнением: жителей ОРДЛО заставляют голосовать на выборах в Госдуму

Жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму России. Тем, кто отказываются от волеизъявления, угрожают штрафами и увольнениями.

Об этом сообщили уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что оккупационные власти оказывают давление только на тех, кто получил паспорт России.

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По словам Денисовой, на рабочих местах сотрудников бюджетной сферы заставляют отчитываться о регистрации на участие в выборах.

С августа открыли 396 информационных центров, которые дают разъяснения гражданам Украины, имеющим теперь паспорта России, как же им проголосовать. Украинцам, которые живут на оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, выдали уже около 600 тысяч паспортов,

– напомнила украинский омбудсмен.

Она пояснила, что свои паспорта Россия раздает в первую очередь:

учителям,

медицинским работникам,

людям, которые работают в этих органах "власти".

"Они вынуждены, ведь где-то работать им нужно для того, чтобы прокормить свою семью", – подчеркнула Денисова.

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