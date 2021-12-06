Угрожал охранникам ножом: в Черновцах злоумышленник хотел украсть элитный алкоголь
Источник:фейсбук "Тигр охраны"
В Черновцах пьяный мужчина хотел украсть из магазина бутылку элитного алкоголя. Охрана вовремя заметила злоумышленника и сделала ему замечание.
Попытка кражи оказалась неудачной, поэтому он вытащил нож и угрожал охранникам. В результате те смогли среагировать быстро и унять преступника.
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Вместо того, чтобы адекватно отреагировать на замечание и вернуть украденное на место – гуляка вытащил нож и начал им угрожать. Как следствие, охранник и группа быстрого реагирования ликвидировали злоумышленника,
– сообщает "Тигр охраны".
Грабителя после задержания передали полиции, согласно закону.
Неудачные попытки краж
- В Ужгороде злоумышленник во время кражи в медлаборатории решил забрать с собой еще и деньги из ящика для пожертвований на лечение больного ребенка. Вор не смог выбраться из помещения, поэтому позвонил полицейским.
- В Одессе мужчина пытался украсть "Жигули". Пока владелец авто открывал гараж, тот сел за руль и начал ехать. Грабитель сразу влетел в другие авто рядом, вора задержала полиция.
- На Оболони в Киеве мужчина сломал замок в дверях и проник в салон красоты. Там он хотел украсть ноутбук и убежать, но охранники вовремя заметили злоумышленника.
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НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
На днях в одно из розничных заведений торговли зашел неизвестный мужчина, как говорят, навеселе, и попытался украсть бутылку элитного алкоголя. Наша охрана своевременно заметила указанные противоправные намерения и сделала замечание. Однако вместо того, чтобы адекватно отреагировать на замечание и вернуть украденное на место – гуляка вытащил нож и начал им угрожать.
Как следствие, умелыми действиями охранника и группы быстрого реагирования злоумышленник был нейтрализован и согласно действующему законодательству передан работникам полиции.