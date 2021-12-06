Угрожал охранникам ножом: в Черновцах злоумышленник хотел украсть элитный алкоголь

В Черновцах пьяный мужчина хотел украсть из магазина бутылку элитного алкоголя. Охрана вовремя заметила злоумышленника и сделала ему замечание.

Попытка кражи оказалась неудачной, поэтому он вытащил нож и угрожал охранникам. В результате те смогли среагировать быстро и унять преступника.

К теме 41-летний рецидивист ограбил работницу львовской АЗС

Вместо того, чтобы адекватно отреагировать на замечание и вернуть украденное на место – гуляка вытащил нож и начал им угрожать. Как следствие, охранник и группа быстрого реагирования ликвидировали злоумышленника,

– сообщает "Тигр охраны".

Грабителя после задержания передали полиции, согласно закону.

Неудачные попытки краж

В Ужгороде злоумышленник во время кражи в медлаборатории решил забрать с собой еще и деньги из ящика для пожертвований на лечение больного ребенка. Вор не смог выбраться из помещения, поэтому позвонил полицейским.

В Одессе мужчина пытался украсть "Жигули". Пока владелец авто открывал гараж, тот сел за руль и начал ехать. Грабитель сразу влетел в другие авто рядом, вора задержала полиция.

На Оболони в Киеве мужчина сломал замок в дверях и проник в салон красоты. Там он хотел украсть ноутбук и убежать, но охранники вовремя заметили злоумышленника.

Это может вас заинтересовать – нестандартные методы избавиться от похмелья: смотрите видео

Полное сообщение охраны в Фейсбуке

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН

На днях в одно из розничных заведений торговли зашел неизвестный мужчина, как говорят, навеселе, и попытался украсть бутылку элитного алкоголя. Наша охрана своевременно заметила указанные противоправные намерения и сделала замечание. Однако вместо того, чтобы адекватно отреагировать на замечание и вернуть украденное на место – гуляка вытащил нож и начал им угрожать.

Как следствие, умелыми действиями охранника и группы быстрого реагирования злоумышленник был нейтрализован и согласно действующему законодательству передан работникам полиции.