Угрожал взорвать здание: в Черкассах мужчина ворвался в управление СБУ
Источник:Полиция Черкасской области
В воскресенье, 15 августа, 26-летний житель Черкасс ворвался в здание СБУ с угрозами взорвать ее. Полиция задержала злоумышленника, который был в неадекватном состоянии.
Злоумышленником оказался местный житель. Мотива преступления он объяснить не смог.
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Мужчина вел себя неадекватно
В воскресенье, 15 августа, 26-летний житель Черкасс ворвался в здание СБУ. Там он порвал свой паспорт, негативно высказывался об Украине и угрожал все взорвать.
Работники сразу же вызвали полицию. Вместе с ними прибыли также взрывотехники и кинологи. Во время обыска здания СБУ правоохранители не нашли никаких взрывоопасных предметов. Злоумышленника задержали.
Преступника отправили на обследование
Полиция попыталась выяснить мотив преступления, но мужчина был неадекватным. Его отправили в специализированное лечебное учреждение в городе Смела. Там врачи проведут обследование.
Однако правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Если виновника признают вменяемым, то ему грозит штраф от 8 500 до 17 000 гривен, 6 месяцев заключения или 5 лет условно.
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