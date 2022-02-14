"Угрозы для Украины нет": Резников поговорил с главой Минобороны Беларуси
Источник:Минобороны Украины
Алексей Резников поговорил по телефону с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Представитель Минска заверил, что рисков и угроз для Украины с территории его страны нет.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников 14 февраля провел телефонный разговор с главой оборонного ведомства Беларуси Виктором Хрениным.
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Результаты переговоров украинского и белорусского министров
В министерстве отметили, что переговоры провели ради "восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе".
Главы оборонных ведомств обсудили вопросы реализации мероприятий по
- повышение доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи государственной границы,
- исключение возможных инцидентов и взаимного информирования о возникновении внештатных ситуаций.
Резников проинформировал белорусского коллегу о ходе командно-штабных учений "Метель-2022", отметив, что они оборонительные.
Договорено о визите атташе по вопросам обороны Беларуси в Украине на мероприятия учений "Метель-2022", а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Беларуси на мероприятия белорусско-российских учений "Союзная решительность-2022",
– сообщили в ведомстве.
Украинский министр поблагодарил Хренина за откровенный разговор. Он подчеркнул, что отношения между их народами являются особенными. А также заверил, что любые угрозы или провокации со стороны Украины в отношении Беларуси невозможны.
В ответ белорусский министр заверил Резникова в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Беларуси. "Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия", – добавил глава украинского Минобороны.
Он подытожил, что воспринимает разговор как позитивный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству.
Лукашенко тоже говорит, что не будет воевать с Украиной
- Александр Лукашенко ранее заявил, что никто воевать с Украиной не собирается. По его словам, "конфликт нужен только Западу".
- Самопровозглашенный президент считает, что США и Европа хотят "повоевать чужими руками, чужими людьми". Он аргументировал свои догадки тем, что именно оттуда звучат предупреждения о вероятном новом российском вторжении на украинскую территорию.
- К слову, ранее Лукашенко высказался, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией "продлится всего 3 – 4 дня".
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