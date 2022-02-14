"Угрозы для Украины нет": Резников поговорил с главой Минобороны Беларуси

Алексей Резников поговорил по телефону с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Представитель Минска заверил, что рисков и угроз для Украины с территории его страны нет.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников 14 февраля провел телефонный разговор с главой оборонного ведомства Беларуси Виктором Хрениным.

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Результаты переговоров украинского и белорусского министров

В министерстве отметили, что переговоры провели ради "восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе".

Главы оборонных ведомств обсудили вопросы реализации мероприятий по

повышение доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи государственной границы,

исключение возможных инцидентов и взаимного информирования о возникновении внештатных ситуаций.

Резников проинформировал белорусского коллегу о ходе командно-штабных учений "Метель-2022", отметив, что они оборонительные.

Договорено о визите атташе по вопросам обороны Беларуси в Украине на мероприятия учений "Метель-2022", а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Беларуси на мероприятия белорусско-российских учений "Союзная решительность-2022",

– сообщили в ведомстве.

Украинский министр поблагодарил Хренина за откровенный разговор. Он подчеркнул, что отношения между их народами являются особенными. А также заверил, что любые угрозы или провокации со стороны Украины в отношении Беларуси невозможны.

В ответ белорусский министр заверил Резникова в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Беларуси. "Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия", – добавил глава украинского Минобороны.

Он подытожил, что воспринимает разговор как позитивный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству.

Лукашенко тоже говорит, что не будет воевать с Украиной

Александр Лукашенко ранее заявил, что никто воевать с Украиной не собирается. По его словам, "конфликт нужен только Западу".

Самопровозглашенный президент считает, что США и Европа хотят "повоевать чужими руками, чужими людьми". Он аргументировал свои догадки тем, что именно оттуда звучат предупреждения о вероятном новом российском вторжении на украинскую территорию.

К слову, ранее Лукашенко высказался, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией "продлится всего 3 – 4 дня".

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