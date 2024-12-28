Путин и Фицо – единственные лидеры, которые угрожают оставить украинцев без света, – МИД

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает прекратить поставки Украине электроэнергии. На эти угрозы отреагировали в Министерстве иностранных дел.

Там напомнили, что поставки Словакией критических объемов электроэнергии Украине не является благотворительностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД.

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МИД призывает Европу отреагировать на угрозы Словакии

Украина платит Словакии за поставки электроэнергии немалые деньги.

В МИД отметили, что наше государство "всегда было самодостаточным в производстве электроэнергии", но сейчас иногда вынужденно импортирует ее. Причина этого – только российские преступления, в частности, оккупация ЗАЭС, постоянные и целенаправленные ракетные удары по гражданской инфраструктуре, энергосистеме, объектам генерации и распределительным сетям.

Бессмысленными угрозами отключить Украине электроэнергию, которую она покупает, а не получает в подарок, Премьер-министр Роберт Фицо фактически становится на одну сторону с российским диктатором. Сейчас это единственные два деятеля в мире, которые угрожают оставить украинцев зимой без света,

– отметили в министерстве.

Там также добавили, что на сотрудничество Фицо с Путиным указывает его признание в стремлении вытеснить американские и другие энергоносители с европейского рынка "в интересах сохранения зависимости европейских стран от России".

"Убеждены, что в интересах словацкого народа правительство Словакии должно работать с соседями и всей Европой ради диверсификации поставок энергоресурсов, в частности уже сейчас договариваться о поставках газа из США, а не надеяться на продолжение зависимости от России и политики вытеснения американских и других энергоресурсов из Европы", – добавили в МИД.

В то же время в ведомстве напомнили, что Словакия – часть единого европейского энергорынка. Именно поэтому она должна придерживаться общих европейских правил.

На фоне угроз премьера этой страны МИД призвал Европейскую Комиссию во взаимодействии с ENTSO-E отреагировать.