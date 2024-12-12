В Днепре мужчина угрожал пассажирам маршрутки "гранатой": полиция взялась за дело

В одной из маршруток Днепра 36-летний мужчина конфликтовал с пассажирами автобуса, после чего достал предмет похожий на гранату. Полиция задержала его.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

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Что известно об угрозах гранатой в маршрутке Днепра

Отмечается, что инцидент произошел 12 декабря в Шевченковском районе города Днепра.

Во время движения автобуса мужчина с признаками алкогольного опьянения совершил ссору с пассажирами общественного транспорта, после чего начал угрожать людям предметом похожим на гранату,

– рассказали правоохранители.

Пассажиры заявили на мужчину в полицию, после чего патрульные сразу отправились на поиски. Злоумышленника задержали на улице Грушевского. Задержанный имел при себе имел предмет, похожий на пустой корпус от боевой гранаты Ф-1 и запал УЗРГМ.

Предмет, похожий на гранату / фото Нацполиции

Все изъятое осмотрели работники взрывотехнической службы.

Мужчину задержали в порядке статья 208 УПК Украины. Следователи открыли производство по статье о хулиганстве и начали досудебное расследование. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении. Продолжаются следственные действия.