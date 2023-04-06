"Или Путина убьют, или страна по-другому погрузится в смуту": кадыровцы угрожают москвичам

Недавно в Москве разразился скандал из-за планов на строительство мечети на "святом православном месте", москвичи выходили на митинги и собирали подписи против. Кадировцы с передовой записали к ним угрожающее видео обращение, мол, они будут воевать с теми, кто выступает против строительства мечети.

Агрессивные заявления кадыровцев и прямые угрозы москвичам – это только начало того, что будет происходить в России после поражения. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Яковенко сообщил, что сейчас мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что планы на мечеть они не исключают, но будут строить ее подальше. А против Собянина кадыровцы вряд ли смогут протестовать, ведь тот сейчас собирает свою ЧВК.

Для меня очевидно, что сейчас происходит – это определенный пролог к тому, что будет происходить после путинской России: или Путина убьют после того, как Россия терпит поражение, или другим путем Россия погрузится в смуту,

– добавил спикер.

Больше оружия – больше угроз

После сокрушительного поражения в России начнутся угрозы и от кадыровцев, и от Евгения Пригожина и его приспешников. Не считая того, может и росгвардия под управлением Виктора Золотова начать собственные автономные деяния, заметил оппозиционер.

В общем, количество этих отвязанных корабельных пушек, которые будут болтаться по большим просторам России и стрелять во все стороны, может быть таким, что гражданская война после Октябрьской революции может показаться легкой прогулкой,

– подчеркнул Яковенко.

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